Alejandro Sáenz de San Pedro es el primero de los guardias pretorianos de Marga Prohens. El director general de ASIMA da el salto a la política convencido de que la visión y el planteamiento empresarial de la sociedad civil son necesarios para alterar un orden establecido que es evidente que no funciona. Apuesta por el cambio en Baleares y por el Partido Popular como correa de transmisión.

Pregunta.-¿Cómo llega a usted el PP? ¿Cuándo y en qué situación se producen los primeros contactos?

Respuesta.-La primera conversación se produjo antes de Navidad. Me llamó Marga Prohens. Admito que esperaba que me hicieran una propuesta, pero no imaginaba que fuera esa.

P.-¿Le compensa a alguien como usted, director de ASIMA, extraordinariamente relacionado a nivel empresarial, dar el salto a la política?

R.-Si no me compensara no estaría aquí, pero no hubiera dado nunca este paso de no haber contado desde el minuto cero con el apoyo de mi mujer y de mis hijos. Siempre he pensado que la sociedad civil debe dar un paso adelante e implicarse en política. Cuando tú predicas eso y encima te pide Marga Prohens que estés a su lado, es cuando percibes que éste es tu momento.

P.-¿Por qué cree que se fijaron en usted?

R.-Seguramente por el contacto que tengo desde hace muchos años con el mundo de las empresas y los trabajadores y porque mi perfil profesional les debió encajar en lo que estaban buscando.

P.-¿Qué puede aportar un tecnócrata a la política?

R.-La política necesita una visión diferente desde la economía real, desde las empresas, desde las familias. Estoy convencido de que en un futuro próximo se incrementará el número de tecnócratas en la política.

P.-¿Cree usted que la futura tendencia en las listas va a ser incorporar a profesionales del ámbito privado?

R.-Hace diez minutos estaba en la sociedad civil y ahora estoy en política. Y este planteamiento, que ahora me involucra a mí, vamos a verlo repetido cada vez con más frecuencia. Es necesario saber pasar esa raya y dar un paso adelante.

P.-Por su cargo ha tratado usted con todos los partidos políticos. ¿Cuál cree que es la situación en Baleares?

R.-Necesitamos un cambio y ese cambio es el que lidera Marga Prohens.

P.-¿Cómo cree que ha encajado la oposición su fichaje por el PP?

R.-No es algo que me preocupe, pero mi impresión es que no les ha encajado demasiado bien.

P.-Como economista. ¿Cuál cree que es la situación financiera real de Baleares?

R.-No lo sé. Cuando lleguemos el día 29 dispondré de más datos para poder analizarlo. Lo que sí es verdad es que no se está gestionando bien uno de los mayores presupuestos de la historia de Baleares, con unos índices de recaudación fiscal que no se están trasladando ni a las familias ni a las empresas.

P.-Cada vez que ha gobernado el PSOE la deuda pública ha crecido en Baleares hasta límites galácticos. ¿Qué esperan encontrar si salen elegidos el 28 de mayo?

R.-Quiero ser prudente, pero estoy convencido de que lo que nos vamos a encontrar no nos va a gustar.

P.-¿Va a ser necesario aplicar una política de recesión?

R.-Lo que es evidente es que va a hacer falta aplicar una política de eficiencia y de control de gasto muy estricta.

P.-¿Están preparados, en caso de que sea así, para sufrir el acoso de los sindicatos, que han estado callados durante el mandato socialista pese a vivir uno de los peores momentos económicos de la historia?

R.-Marga Prohens ya ha demostrado su enorme capacidad para llegar a acuerdos con todos los agentes sociales y estoy convencido de que va a seguir siendo así a partir del día 29.

P.-¿Qué opina de la política de ayudas públicas y subvenciones que ha practicado el Govern balear en estos cuatro años?

R.-Vuelvo a insistir en la necesidad de aplicar una política de eficiencia. Recordemos que el concepto dinero público no existe, que en realidad es dinero del contribuyente, y nuestra obligación como políticos es gestionarlo con el máximo rigor y responsabilidad.

P.-¿Hasta qué punto cree que el clientelismo que ha aplicado Armengol en las instituciones públicas va a condicionar el futuro económico de Baleares?

R.-Espero que no lo condicione y desde luego estoy convencido de que el próximo día 29 todo va a cambiar. No me planteo otro escenario que no sea la victoria del Partido Popular.

P.-EEUU está empezando a manifestar una crisis bancaria que también ha alcanzado ya a varios países europeos. ¿Cree que puede salpicar a Baleares? Si es así, ¿de qué manera?

R.-El mundo ha cambiado y lo ha hecho en muy poco tiempo. Lo que pasa en Estados Unidos se traslada a Europa y debemos estar preparados para lo que pueda suceder. De ahí que insista una vez más en la gestión responsable del dinero público.

P.-Durante estos últimos años ha mantenido usted en redes sociales una política muy belicosa contra el Govern y el Ayuntamiento de Palma. Como empresario, no como político, ¿qué sensación tiene de lo que ha sucedido en esta legislatura?

R.-No me gusta utilizar la palabra «belicosa». Mi intención cuando expreso una opinión no es provocar un enfrentamiento, sino observar lo que sucede. Mire, en muchas ocasiones, tomando un café con empresarios en ASIMA, me repetían que el polígono estaba sucio y mi respuesta siempre era la misma: te equivocas, lo que está sucio es Palma y por eso el polígono también lo está. La dejadez de los servicios públicos esenciales ha sido evidente en esta legislatura.

P.-¿Y qué solución propone?

R.-Cada semana paso por Son Pacs, donde el Ayuntamiento guarda las barredoras, y continuamente hay más de 20 paradas. No deberían estar ahí, sino funcionando en la calle. Quizás si eso se hiciera, la ciudad no estaría tan sucia como está.

P.-Como número dos en las listas del PP, ¿cuáles son los primeros puntos de actuación en caso de ganar y por qué?

R.-Para empezar mirarme al espejo, respirar, analizar la situación real que nos encontremos y, a partir de ahí, coger nuestro programa y aplicarlo a rajatabla. Hay que darle respuesta a los problemas reales del ciudadano.

P.-Baleares está batiendo récords de delincuencia a nivel nacional. ¿A qué obedece? ¿Qué solución hay al respecto?

R.-Tengo muy clara la solución. Es imprescindible aplicar la ley y dotar de recursos suficientes a las fuerzas de seguridad.

P.-¿Qué opinión le merece la Ley de Vivienda que se acaba de aprobar?

R.-El problema de la vivienda en Baleares es acuciante y hay que ponerle una solución que pasa por dotar de un mayor volumen de vivienda social, pero para ello el primer paso es dotar de suelo. Desde luego la solución no pasa por esa nueva Ley de la Vivienda que incentiva la okupación ilegal.

P.-¿Cree que la okupación es un problema real o, como dice la izquierda, son sólo inventos de la derecha?

R.-Que se lo digan a los propietarios que tienen okupas en sus casas, a ver si es o no un problema real. El respeto a la propiedad privada es uno de los puntos básicos de nuestro programa

P.-Como economista, ¿qué propone para solucionar el problema de la vivienda en Baleares?

R.-El problema de la vivienda se soluciona creando vivienda y haciendo política real de vivienda, no vendiendo titulares falsos.

P.-¿Es necesario un segundo cinturón? ¿Qué propone para solucionar el cada vez más acuciante problema de circulación que existe en las Islas?

R.-Estamos viviendo cada día los problemas de tráfico. Nuestras infraestructuras han quedado obsoletas y el segundo cinturón es vital.

P.-¿Hay que topar el número de turistas, como propone la izquierda? ¿Cree que hay demasiada saturación?

R.-No me gusta la palabra topar. El término correcto aquí es regular.

P.-¿Qué cargo le gustaría ocupar tras las elecciones? ¿Conseller de Economía? ¿Se ve usted ahí?

R.-Estoy a disposición de Marga Prohens para lo que ella considere oportuno. Mi voluntad es aportar los conocimientos y experiencia de los que dispongo en favor del ciudadano.