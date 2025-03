La doble apuesta mixta del 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca

De las diez modalidades de vela olímpica que competirán por el 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels, cuatro son masculinas, cuatro femeninas y dos de tripulación mixta. Esta distribución es la misma que repartió las medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y lo volverá a hacer en Los Ángeles 2028.

La combinación de tripulantes masculino y femenino (o viceversa) a bordo de una embarcación olímpica no es nueva. Los Nacra 17 ( Mixed Multihull en vocabulario olímpico) debutaron como categoría mixta en Río 2016 (con victoria del tándem argentino formado por Santi Lange y Cecilia Carranza), mientras que los 470 Mixed (Mixed Dinghy) son de tripulación combinada desde París 2024 (donde se impusieron los australianos Lara Vadlau y Lukas Maehr).

470 Mixto

La parrilla de salida del 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels en 470 Mixed contará con 55 barcos (tripulados por 55 hombres y 55 mujeres) de 17 nacionalidades. La federación alemana es la que despliega un mayor número de tripulaciones, nada menos que diez, mientras que la delegación española aportará seis. Entre ellos, el campeón del mundo 2024, Jordi Xammar, competirá por primera vez en el Sofía con Marta Cardona. Hace unos días Xammar y Cardona se impusieron en la Mallorca Sailing Center Regatta, celebrada en la misma bahía de Palma.

También será la primera vez para el dúo formado por Silvia Mas y Alex Marsans. “Iniciamos el nuevo ciclo olímpico con mucha ilusión y muchas ganas, porque al final yo he estado dos años apartada de la vela olímpica y navegando en barcos grandes, que no tienen nada que ver”, confiesa Mas, reincorporada al 470 después de hacer historia con Sail Team BCN en la Puig Women’s America’s Cup. “Creo que he aprendido mucho de la Copa América femenina, así que tengo ganas de poner en práctica todas estas aportaciones”.

Silvia y Alex vieron buena sintonía el pasado febrero en la Lanzarote International Regatta, donde comenzaron liderando y terminaron con un magnífico segundo puesto. «Estoy muy contento de iniciar esa etapa con Alex. Para nosotros este primer año del ciclo olímpico es importante ya la vez no lo es. Importante porque queremos estar allí delante, queremos demostrar que tenemos un nivel alto, pero a la vez somos una nueva tripulación. Yo he estado dos años apartada del 470 y Alex no había navegado en su vida en este barco, así que somos conscientes de las limitaciones. Pero tenemos un potencial muy alto como equipo; demostrarlo es el objetivo en el Sofía».

También de destacar la presencia del equipo formado por Neus Ballester y Alejandro de Maqua. Ballester formó tripulación junto a Silvia Mas en el equipo femenino de la America’s Cup.

Nacra 17

En categoría Nacra 17 competirán 32 barcos de 16 nacionalidades. Será una interesante combinación de tripulaciones consolidadas (como los británicos John Gimson y Anna Burnet, subcampeones del mundo 2024, o los italianos Gianluigi Ugoliny y Maria Giubilei, bronce en el mismo mundial) y nuevos tándems que comienzan su carrera olímpica este año.

Con bandera española navegarán tres nuevas tripulaciones, las formadas por Tara Pacheco y Pablo García; Daniel y Nora García de la Casa; el medallista olímpico Joan Cardona (bronce de clase Finn en Tokio 2020) y la ex regatista de iQFOiL Women Nicole Van der Velden.

Las dos clases competirán desde el lunes 31 de marzo hasta el sábado 5 de abril. Los 470 Mixed disputarán un máximo de diez pruebas clasificatorias y una Medal Race entre los diez mejores, mientras que los Nacra 17 celebrarán hasta 15 pruebas de clasificación antes de repartir medallas en la Medal Race. Ambas finales se celebrarán el sábado, 5 de abril.