La dirección de Més defiende a Alzamora tras vender una casa a un extranjero y hacerse una piscina

«Tengo por norma no comentar la vida particular de las personas que se dedican a la política. Cuesta alargar según qué noticias, pero ánimo». Con estas palabras y este tono ha respondido el portavoz de la formación independentista Més per Mallorca en el Parlament balear, Lluís Apesteguia, preguntado por OKDIARIO acerca de la hipocresía de su número 2, Jaume Alzamora, por vender su casa a una ciudadana extranjera y construirse una piscina en su nueva casa, cuando el partido promulga todo lo contrario en su programa electoral.

Apesteguia ha rechazado entrar en valoraciones. «Yo valoro las decisiones políticas y la propuesta política de mi partido es clarísima. Entiendo que moleste a las inmobiliarias, pero puedo explicar el programa político de Més per Mallorca en cuanto a la limitación de la compra de viviendas a no residentes». «Nunca discriminaríamos en base a la nacionalidad de alguien, eso lo hacen otros partidos», ha manifestado cuando se le ha vuelto a preguntar acerca del asunto.

El portavoz del partido independentista ha manifestado que la vida personal y la actividad política van por separado. «La limitación que propone Més per Mallorca es a no residentes. Desconozco si la persona que ha adquirido la vivienda de Jaume Alzamora es residente o no. No sé si ha habido incoherencia porque no le he preguntado. ¿Yo preguntarle a un compañeros mío… en base a qué? Es una cuestión de su vida privada. No entiendo el interés puede tener este asunto. Si alguien de mi partido me llega a preguntar a mí sobre lo que se publicó acerca de un familiar mío [la madre de Apesteguia vendió su casa en Deià a un comprador de nacionalidad sueca] lo hubiese mandado a freír espárragos. Eso no tiene nada que ver con mi actividad política. Me preocupa que se publique algo que no tiene nada que ver con la actividad política. No creo que tenga que ver con la actividad política de Més per Mallorca, que es muy clara».

Apesteguia ha dejado un último apunte acerca de la la piscina que se está construyendo su número 2 en el municipio de Artà: «Es una cuestión privada», ha incidido. «Entiendo que el periodismo está en crisis, es algo sobre lo que deberíamos reflexionar. Confundir una cosa con la otra nos lleva entender la política desde el punto de vista del beneficio que se puede obtener. Sobre la otorgación de licencias de piscinas de Artà deberíamos preguntar a los partidos que allí gobiernan. Més per Mallorca no gobierna en Artà [el PSOE es quien ostenta la alcaldía].

El PSOE, en la misma línea

Sobre este mismo asunto se ha pronunciado el portavoz de los socialistas en el Parlament balear, Iago Negueruela, quien ha manifestado: «No haremos valoraciones de cuestiones legales, una venta legal, de una persona en su ámbito privado. No vamos a entrar».

El socialista ha querido dejar claro que, a su parecer, lo que haga en su ámbito privado queda en su ámbito privado: «Si hay contradicción, tendrán que responder los que tengan contradicciones respecto a la legalidad vigente».

Negueruela ha tenido también palabras para OKDIARIO: «Si desde un punto de vista de una derecha mediática se busca atacar a líderes políticos de la izquierda, nuestra respuesta va a ser no entrar en ese juego que pretenden hacer. No entraremos en una estrategia de cuestionar liderazgos o personas para intentar desmontar el discurso de esos partidos. Si se busca destruir al adversario desde este punto de vista, no lo comparto ni lo comprendo. No vamos a entrar en ningún cuestionamiento hacia personas que han hecho mucho más por nuestra comunidad autónoma y que han avanzado políticas que los que ahora están dirigiendo, que dicen una cosa y hacen absolutamente la contraria».