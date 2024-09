Més per Mallorca asegura que seguirá defendiendo que no se vendan viviendas a los no residentes

«Desconozco el caso en estos momentos. Evidentemente, cuando tengamos contrastada la información hablaremos. Pero desde Més per Mallorca seguiremos defendiendo la no venta de viviendas a los no residentes». Así se ha pronunciado la portavoz adjunta de la formación independentista Maria Ramon, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, preguntada acerca de la noticia publicada por OKDIARIO en la que se informa de que el portavoz del partido separatista en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha vendido su casa de Artà a una ciudadana alemana.

Desde Més per Mallorca habían sido tajantes acerca de la venta de inmuebles a no residentes en las Islas Baleares. Al menos hasta ahora. En noviembre de 2022, la dirección de Més solicitó a la Comisión Europea que impulsase medidas para limitar la compra de viviendas por parte de los no residentes en Baleares. La petición la firmó Lluís Apesteguia, coordinador general del partido y, por tanto, jefe directo en el partido de Jaume Alzamora. Ahora, la venta del inmueble de Alzamora a una ciudadana alemana choca frontalmente con los principios del partido nacionalista.

Cabe recordar que la casa de Alzamora se trata de una vivienda de tres plantas y de 218 metros cuadrados en el centro urbano del pueblo de Artà. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, un trastero y un jardín. Artà, en la zona noroeste de la isla, es uno los municipios más buscados por los extranjeros, preferentemente alemanes, para adquirir una residencia. La casa la puso a la venta por 650.000 euros.

Més presionó a la Unión Europea

De hecho, el mismo Apesteguia mantuvo un encuentro en Bruselas con Santina Bertulessi, la jefa de gabinete del entonces comisario europeo de Trabajo y Asuntos Sociales, a quien trasladó la propuesta que, según Més, ya aplicaban las Islas Aland o Dinamarca.

Apesteguia manifestó entonces que «las casas no pueden destinarse a la especulación ni al ocio» ante la crisis habitacional que sufre Baleares. «Queremos que quien compre una vivienda en Baleares sea para vivir», remarcó.

Por parte del PSOE, en un pleno del Parlament celebrado en mayo de 2022, el entonces portavoz del Govern y conseller de Turismo, Iago Negueruela, manifestaba sobre el particular que «se tienen que fijar límites a la venta de vivienda a extranjeros para evitar que Baleares se convierta en un parque temático».

«Se tienen que establecer determinados límites en materia de vivienda a nivel europeo», abundó el conseller socialista. Negueruela dijo que era preciso «un debate en todos los niveles» para ver cómo se puede limitar la venta de viviendas a no residentes.

Críticas a Jaume Alzamora

Pese a que desde Més per Mallorca de momento guardan silencio, a la espera de obtener «información contrastada», tal y como ha especificado la portavoz adjunta de la formación independentista Maria Ramon, los reproches a Alzamora no se han hecho esperar. Desde VOX han emitido un comunicado en l que tachan al portavoz de Més en el Consell de Mallorca de «hipócrita» y han exigido su dimisión inmediata. Por su parte, ABINI, la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional, han expresado su «más firme condena ante la hipocresía y el engaño a los electores» y han denunciado que «esta flagrante contradicción pone de manifiesto la doble moral de Més per Mallorca».