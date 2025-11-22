Detenidos en Palma dos jóvenes tras robar en un parking y amenazar con navajas a los policías

La tranquilidad nocturna del barrio de Son Oliva, en Palma, se vio sacudida el pasado sábado cuando dos jóvenes armados con cuchillos intentaron perpetrar un robo en un parking, enfrentándose de manera violenta a la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron sobre las 22:30 horas, cuando un vecino, alarmado por la presencia sospechosa de los jóvenes en un aparcamiento, alertó al 091. Al llegar la patrulla, los agentes encontraron a los sospechosos junto a una furgoneta forzada y una caja con herramientas que acababan de sustraer, valoradas en 3.000 euros.

Al percatarse de la presencia policial, los jóvenes reaccionaron de forma agresiva, sacando una navaja y un cuchillo, y lanzando amenazas directas contra los agentes. «Fue un momento de máxima tensión, podrían haber herido gravemente a los policías», relataron fuentes oficiales.

En un intento desesperado por escapar, los dos delincuentes se dispersaron. Uno fue alcanzado tras correr 500 metros, resistiéndose ferozmente a ser arrestado. El segundo se escondió en los baños de un bar cercano, donde continuó agrediendo a los agentes con patadas y puñetazos antes de ser finalmente reducido.

La rápida actuación policial permitió recuperar la totalidad de los objetos robados y asegurar las armas utilizadas en el intento de huida. Los daños materiales en la furgoneta también fueron registrados, sumando un nuevo golpe económico al propietario.

Tras la detención, ambos jóvenes fueron puestos a disposición judicial, donde se decretó prisión provisional para los dos por delitos de robo con fuerza y atentado a agentes de la autoridad.

Este episodio pone de relieve la creciente peligrosidad de algunos robos nocturnos y la valentía de los cuerpos policiales que, en situaciones de alto riesgo, logran garantizar la seguridad de los ciudadanos.