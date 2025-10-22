Detenido por tener a su madre viviendo entre cucarachas, cacas de perro y basura en Manacor

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a un hombre acusado de maltratar y abandonar a su madre anciana, a la que mantenía en una vivienda convertida en un auténtico vertedero, plagada de basura, cacas de animales, cucarachas por todas partes y sin un solo alimento en la nevera. Había habitaciones con presencia de manchas de humedad y moho. La cocina estaba llena de platos y enseres sucios apilados y nada absolutamente en la nevera.

Según fuentes policiales, la horrible situación salió a la luz gracias a una trabajadora familiar que, alarmada por el estado de la mujer, dio la voz de alarma a los servicios sociales. La anciana, en situación de extrema vulnerabilidad, fue hallada en un estado de inanición alarmante, mientras su hijo se quedaba con el dinero de su pensión.

Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) describen una escena digna de una película de terror: montones de basura, hedor insoportable, humedad, moho y animales famélicos sin chip ni cartilla veterinaria. «Era imposible respirar dentro», relataron fuentes cercanas a la investigación.

El detenido, que controlaba la cuenta bancaria de su madre, fue arrestado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La anciana ha sido puesta bajo protección de los servicios sociales, mientras que el juez ha decretado una orden de alejamiento inmediata contra el hijo. La Policía Local de Manacor intervino además para retirar a los perros, que también vivían en condiciones deplorables.

Una historia que indigna y estremece, ejemplo del drama oculto de muchos mayores que sufren maltrato y abandono dentro de sus propios hogares.