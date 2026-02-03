Detenido un profesor de Palma acusado de acosar a una alumna con insistentes llamadas de madrugada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un profesor en un centro de formación profesional de Palma, acusado de acosar presuntamente a una de sus alumnas con llamadas insistentes, muchas de ellas en plena madrugada. La investigación, iniciada por los agentes del Grupo de Investigación Centro a finales de diciembre, ha destapado un caso que podría ir mucho más allá de una única víctima.

Según ha trascendido, la joven acudió a la Jefatura Superior de Policía visiblemente afectada para denunciar que estaba recibiendo llamadas constantes desde un número oculto. No se trataba de episodios aislados: las comunicaciones eran diarias, reiteradas y, en numerosas ocasiones, a altas horas de la noche. La situación, lejos de cesar, fue intensificándose con el paso de los días.

La víctima relató que el desconocido insistía en hablar con ella, logrando en alguna ocasión mantener conversación. Durante esas llamadas, el hombre le preguntaba si «se iban a ver» y aseguraba que «la echaba de menos», frases que incrementaron el temor y el nerviosismo de la joven. El acoso telefónico, según su testimonio, le provocó un fuerte estado de ansiedad, alteraciones del sueño y un profundo malestar emocional que llegó a afectar su vida diaria.

La pesadilla dio un giro a principios de año, cuando las llamadas comenzaron a realizarse desde un número visible. La joven, sospechando que podría tratarse de la misma persona que la había estado llamando en oculto, decidió responder. Bastaron unos minutos de conversación para confirmar sus peores sospechas: era la misma voz.

La investigación del Grupo de Policía Judicial de la comisaría Centro permitió identificar al titular del teléfono y verificar la relación que mantenía con la víctima. El dato resultó especialmente inquietante: el presunto autor era profesor en el centro donde estudiaba la joven.

Los agentes procedieron a su localización y detención como presunto autor de un delito de acoso. Del mismo modo, el centro educativo expulsó al docente. La autoridad judicial ha decretado una orden de alejamiento que prohíbe al varón aproximarse o comunicarse con la denunciante.

Pero el caso no termina ahí. Tras la detención, los investigadores localizaron a otras cinco mujeres que podrían haber sufrido hechos de características similares. De ellas, tres han presentado denuncia y han solicitado también órdenes de protección.

La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas. El caso ha generado una profunda preocupación en el entorno educativo y social de Palma, donde padres y alumnos siguen con inquietud el desarrollo de los acontecimientos.