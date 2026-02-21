Detenido en Palma tras asestar diez puñaladas a su abuelo, una de ellas en el ojo, y acuchillar a su padre

Detenido en Palma tras pegarle diez puñaladas a su abuelo una de ellas en el ojo y acuchillar a su padre sobre las 13:00 horas de este sábado. Posteriormente la Policía Nacional ha procedido a la detención del joven, como presunto autor de un delito de tentativa homicidio.

Los hechos han ocurrido en el domicilio familiar en la localidad palmesana de Son Ferriol. El presunto autor, portando un cuchillo de cocina, acometió contra su padre y su abuelo sin motivo aparente. El abuelo recibió unas diez puñaladas siendo la más grave una recibida en el rostro que le alcanzó un ojo.

Por otro lado el otro herido, padre del autor de los hechos, recibió varias puñaladas que no revisten gravedad.

El herido más grave fue trasladado hasta el Hospital de Son Espases de la capital balear donde a esta hora es operado con diagnostico grave.

El presunto autor, tras ser detenido fue trasladado e ingresado en el área de Psiquiatría de Son Espases. De momento se desconocen los motivos de la agresión