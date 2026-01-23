Cuatro detenidos por apuñalar a un joven en la cara y dejarle sin un ojo para robarle en el centro de Palma

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por apuñalar a un joven en la cara y dejarle sin un ojo para robarle en el centro de Palma.

Están acusados de los delitos de asesinato en grado de tentativa y de dos robos con violencia a dos jóvenes.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, los hechos se produjeron el pasado 10 de enero en la plaza del Quadrado, en el casco antiguo de la capital balear. Al parecer, una de las víctimas recibió dos puñaladas en la cara, muy cerca de los ojos, mientras era inmovilizada, lo que le provocó lesiones graves con pérdida del globo ocular.

La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Por otro lado, Agentes del grupo de investigación UDEV de la Policía Nacional de Ibiza han detenido a cuatro hombres implicados en una reyerta multitudinaria ocurrida en la madrugada del pasado 14 de diciembre en una conocida zona de ocio nocturno de la ciudad de Ibiza.

Como consecuencia de la pelea, varias personas resultaron heridas con diferente pronóstico, desde simples hematomas hasta fracturas dentales, pasando por heridas con necesidad de numerosos puntos de sutura hasta un ingreso hospitalario en la UCI como consecuencia de numerosos traumatismos craneoencefálicos, siendo este último el de mayor gravedad. Ahora bien, todos los heridos se encuentran fuera de peligro.

La investigación comenzó pocas horas después al recibirse los partes de intervención de las patrullas uniformadas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y de Policía Local y las primeras denuncias. Además se disponía de un vídeo grabado por uno de los testigos, así como de imágenes de los establecimientos adyacentes al lugar de los hechos.

Según las primeras indagaciones, la reyerta comenzó a las puertas de un local de ocio nocturno cuando a un grupo de amigos, aparentemente en estado de embriaguez, les fue denegado el acceso. En ese momento se inició una reyerta que se prolongó durante varios minutos y en la que se llegaron a emplear objetos contundentes como una catenaria metálica.

Fruto de las investigaciones policiales y tras numerosas tomas de declaración tanto a implicados como a testigos de los hechos, se realizaron las imputaciones penales y las consecuentes detenciones de cuatro varones, todos mayores de edad, de origen español, chileno, dominicano y rumano, como presuntos autores de tres delitos de lesiones graves y un delito de homicidio en grado de tentativa.