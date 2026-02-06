Detenido en Menorca por obligar a una chica de 16 años a enviarle fotos y vídeos de carácter sexual

La Policía Nacional ha arrestado a un menorquín acusado de presionar a una chica de 16 años, residente en Alicante, para que le enviara imágenes de contenido sexual y de amenazarla con difundirlas. Los hechos se remontan a finales de abril de 2025, cuando el padre de la joven presentó una denuncia al descubrir que su hija había entablado contacto con un hombre a través de redes sociales, quien le solicitaba fotos de carácter sexual.

Según informó la Jefatura Superior de Baleares, la víctima y el sospechoso habían intercambiado fotos y vídeos. Sin embargo, en un momento dado, la menor bloqueó al hombre en todas sus cuentas, tras recibir nuevas solicitudes de contenido sexual. A partir de ese momento, el acusado comenzó supuestamente a amenazar a la adolescente, asegurándole que poseía imágenes suyas que podría difundir si no le desbloqueaba y le enviaba más material.

La investigación fue llevada a cabo de forma conjunta por agentes de la Policía Nacional en Alicante y Maó, logrando localizar al presunto autor, quien fue detenido en Menorca el pasado lunes. La Policía recuerda el riesgo que conlleva enviar fotos o vídeos de carácter sexual, ya que se pierde el control sobre su uso. Por ello, recomienda no compartir este tipo de contenido, dado que sus consecuencias pueden ser graves.

Asimismo, advierten que reenviar imágenes o vídeos íntimos puede constituir un delito y agravar el daño a la víctima al propagar su intimidad en la red. En caso de verse involucrado, la Policía aconseja informar a un adulto de confianza, denunciar al agresor y, si los contenidos ya se han difundido, contactar con la Agencia de Protección de Datos para solicitar su eliminación. Del mismo modo, si se reciben imágenes o vídeos de este tipo, se debe avisar a la víctima y nunca colaborar en su difusión.