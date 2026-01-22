Desahucian a un asesor fiscal por no pagar durante ocho meses el despacho que tenía alquilado en Palma

Un asesor financiero ha sido desahuciado del despacho que ocupaba en la céntrica calle Aragón de Palma tras acumular ocho meses sin pagar el alquiler, según han confirmado fuentes judiciales. El desalojo se ha producido este jueves a las 11:30 horas después de un largo proceso judicial entre ambas partes. Al lanzamiento han asistido cuatro funcionarios del juzgado y un cerrajero, que ha cambiado la cerradura.

El afectado, que llevaba desarrollando su actividad profesional en dicho despacho, ha defendido públicamente su situación alegando que atraviesa una mala racha económica y que ha sido víctima de lo que denomina mobbing inmobiliario, una conducta ilícita con el objetivo de forzarle a abandonar el local, presuntamente para destinarlo a otros fines más rentables.

Este tipo de prácticas, conocidas como acoso inmobiliario, consisten en hostigar de forma reiterada a un inquilino mediante actos hostiles, sin llegar a la violencia física, con el fin de provocar su marcha y poder incrementar el precio del alquiler o especular con el inmueble.

No obstante, esta versión no coincide con la expuesta en sede judicial. Según la documentación del proceso, el asesor financiero accedió al despacho hace aproximadamente tres años y durante los últimos ocho meses dejó de abonar de forma continuada la renta acordada en el contrato. El juzgado considera acreditado el impago prolongado y no ha apreciado indicios suficientes de acoso por parte de la propiedad.

El inmueble se encuentra ubicado en la primera planta del número 32 de la calle Aragón, una de las vías más transitadas de la capital balear. Se trata de una oficina situada en una primera planta, muy próxima a un conocido gimnasio de la zona y rodeada de numerosos negocios.