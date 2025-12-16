Deportivo-Mallorca: algo más que una eliminatoria de Copa

Está en juego algo más que una eliminatoria de Copa. El Deportivo ha esperado con paciencia durante seis años la oportunidad de tomarse la revancha del play off de ascenso a Primera División de 2019 y está convencido de que ha llegado su momento. El Mallorca, por su parte, quiere meter la cabeza en octavos de final, pero es consciente de que su verdadero objetivo es la Liga y al menos de salida va a reservar a los pesos pesados, aunque con toda seguridad los va a emplear en el transcurso de un partido que se presume caliente y que va a marcar el futuro de ambos en la competición porque de aquí sólo uno puede salir clasificado.

Arrasate aseguró ayer en la rueda de prensa que se toman esta competición «muy en serio», y que aunque por supuesto el objetivo principal es la Liga, harán «todo lo que esté en nuestra mano» para clasificarse y llegar a los octavos de final, que se disputarán el próximo mes de enero.

El técnico, que admitió que efectuará rotaciones, se ha llevado a La Coruña a todos los disponibles con la excepción del colombiano Mojica, al que da descanso, del tinerfeño Omar Mascarell, que se ha marchado a la Copa África, y del lesionado Morlanes. Los jugadores del filial Jandro y Adriano completan una convocatoria en la que incluso está Raíllo, pese a que en principio no jugará de titular.

«Tenemos que elevar un escalón, nos vamos a enfrentar a un equipo que está en ascenso directo y vamos con todo porque pensamos que podemos necesitar todo», dijo el técnico, que aseguró que «nos van a exigir muchísimo, ahora mismo estamos pensando sólo en el partido ante el Deportivo».

Por su parte también Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, aseguró que su equipo irá a por todas porque «Esta competición mantiene enchufada a mucha gente. Mañana veremos un equipo con hambre». Recordó el esfuerzo realizado por el club para valorar el torneo y aseguró que no lo tomarán a la ligera, pese al importante partido liguero del sábado ante el Andorra. «Hemos hecho un gran esfuerzo por darle valor a la Copa. No vamos a tirar el encuentro. El Mallorca es un rival importante y tenemos que competir con todo».

El partido lo pita Ortiz Arias, que ya estuvo esta temporada en el Mallorca-Levante. No hay VAR todavía, por lo que las decisiones arbitrales serán irreversibles. Que Dios nos coja confesados.

Equipos probables

Deportivo: Puerto, Loureiro, Samu Fernández, Noubi, Rubén López, Gragera, Patiño, Mulattieri, Herrera, Yeremay y Zakaria.

Mallorca: Bergstrom, Mateu Morey, David López, Kumbulla, Lato, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Samú Costa, Llabrés, Asano y Abdón.

Árbitro: Ortiz Arias

Estadio: Riazor, 19.00 horas.