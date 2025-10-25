Denuncian a un pakistaní en Palma por conducir con un coche sin seguro, dado de baja y con un carnet falso. Ha sido la Policía Local de la capital balear la que ha instruido diligencias contra un hombre de 33 años y de nacionalidad pakistaní como presunto autor de un delito de falsificación de documento oficial y un delito contra la seguridad vial.

El conductor fue interceptado por los agentes municipales circulando con un vehículo que incumplía la normativa y presentó hasta dos permisos que resultaron ser documentos «de fantasía» sin ninguna validez legal.

Los hechos ocurrieron el 1 de octubre, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) dio el alto al conductor de un turismo en la calle Leocadia de Togores. El vehículo circulaba sin la pegatina de la Inspección Técnica y, además, carecía de seguro obligatorio y figuraba de baja temporal.

Al solicitar la documentación al conductor, este entregó a los agentes dos tarjetas plásticas: un supuesto permiso de conducción de Pakistán y otro de la International Drivers Association. Los agentes detectaron inmediatamente graves irregularidades en ambos documentos.

La División de Policía Judicial solicitó un informe pericial de documentoscopia, cuyo análisis concluyó que ambos documentos eran falsos.

El informe destaca que no se trata de falsificaciones de documentos reales, sino de documentos de fantasía, invenciones creadas por entidades no oficiales a través de internet que carecen de cualquier tipo de validez ni respaldo legal.

El conductor fue citado como investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso y otro de falsificación de documento oficial.

La Policía Local de Palma alerta sobre la proliferación de estas estafas en línea, recordando a los ciudadanos que estos documentos no habilitan para conducir en España y su uso puede constituir de hecho un delito.