Un conductor kamikaze siembra el caos en Palma: móvil en mano, en dirección contraria e invadiendo aceras

Un conductor kamikaze sembró el caos este domingo en el barrio palmesano de Es Rafal al circular en dirección contraria, con el móvil en la mano y a toda velocidad por calles de la barriada limitadas a 30 kilómetros por hora. La escena, que generó momentos de gran tensión, puso en riesgo tanto a otros conductores como a los peatones que se encontraban en la zona en ese momento.

Los hechos sucedieron este pasado domingo 25 de enero cuando un vecino que iba tranquilamente con su vehículo se topó inesperadamente con un peligroso conductor que se estaba saltando numerosas normas de tráfico a la vez al volante de su Renault Captur. El encuentro obligó al resto de usuarios de la vía a extremar la precaución.

Tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, el varón circula a toda velocidad y en contra dirección por una calle de El Rafal limitada a 30 kilómetros por hora. Durante su recorrido, el conductor activa el doble intermitente y las luces para avisar al resto de vehículos de que no le estorben el paso, a pesar de estar incumpliendo de forma evidente la normativa de circulación. Además, va invadiendo las aceras del barrio, por las que transitan peatones, lo que incrementa aún más el riesgo de accidente.

A todo ello se suma que el individuo utiliza el teléfono móvil mientras conduce, una conducta que supone una distracción añadida y que agrava la peligrosidad de su comportamiento al volante. La combinación de velocidad, conducción en sentido contrario y uso del móvil convirtió la situación en un auténtico peligro para cualquiera que se cruzara en su camino.

El comportamiento de este individuo ha generado una gran indignación entre los vecinos de El Rafal, quienes aseguran que estuvo varios minutos conduciendo de manera temeraria por las calles del barrio. “Suerte que no ocurrió ninguna desgracia”, manifiestan, subrayando que los hechos podrían haber tenido un final con consecuencias terribles.