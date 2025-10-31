Cae el segundo: dimite el director del SOIB sólo tres meses después de asumir el cargo

El director del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha presentado su dimisión apenas tres meses después de asumir el cargo. La renuncia previsiblemente se ratificará en el Consell de Govern de este viernes.

Alonso fue nombrado al frente del SOIB el pasado 18 de julio en el marco de las reestructuraciones que sufrieron diversas consellerias y direcciones generales.

Quien empezó la legislatura al frente de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados, dependiente de la Conselleria de Educación y Universidades, pasó entonces a formar parte de la nueva Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Es el segundo cargo que se borra de la nueva conselleria en la que Marga Prohens puso al frente a Catalina Cabrer. El pasado 25 de septiembre dimitió Antoni Mesquida, director general de Función Pública del Govern balear. Cesó tras renunciar al cargo por desavenencias con la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer. Hasta este verano, su departamento y sus funciones dependían de la Conselleria de Presidencia. La remodelación del Govern le llevó al cambio de cartera. Mesquida llevbaa dos años pilotando el proceso de internalización de unos 300 trabajadores de la radiotelevisión pública balear, IB3. Dejó el encargo a medias. Le suswtituyó hace un mes Violeta Rodríguez.

Alonso, el cargo que ha dimitido hoy, es licenciado en Química por la Universitat de les Illes Balears (UIB), tiene un máster en Salud Laboral y es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de seguridad en el trabajo e higiene industrial.

En los últimos años ha ejercido como secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato USO Baleares, ha presidido la Mesa Social de la Enseñanza Concertada de la comunidad autónoma y ha sido evaluador del Instituto de las Calificaciones Profesionales de de Baleares (Iqpib) y director técnico del Gabinete de Prevención de USO.