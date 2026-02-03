Cae la banda de los ‘cazarelojes’: medio millón en lujo arrancado a plena luz en Mallorca e Ibiza

La Policía Nacional ha asestado un golpe contundente a una peligrosa banda itinerante que había sembrado la inquietud en las zonas más exclusivas de Mallorca e Ibiza. El grupo, altamente especializado en el robo violento de relojes de alta gama, actuaba con una precisión calculada y una organización casi empresarial. En apenas unos días lograron hacerse con un botín de 525.000 euros antes de que la investigación policial estrechara el cerco sobre ellos.

No se trataba de delincuentes ocasionales ni de arrebatos improvisados. Sus movimientos estaban estudiados al detalle. Se desplazaban a las islas durante la temporada alta, cuando el lujo y la ostentación llenan terrazas, puertos deportivos y locales exclusivos. Allí, mezclados entre turistas y residentes de alto poder adquisitivo, observaban discretamente a sus posibles víctimas. Analizaban relojes, rutinas y entornos. Esperaban el momento exacto.

El 22 de agosto de 2025 Mallorca fue escenario de una doble embestida criminal que evidenció la frialdad del grupo. En menos de una hora, dos hombres fueron asaltados en zonas de ocio. Los atacantes se abalanzaron sobre ellos con violencia y les arrancaron los relojes directamente de la muñeca. En uno de los casos, la víctima trató de resistirse, produciéndose un forcejeo en plena vía pública. La escena, rápida y tensa, terminó con los asaltantes huyendo con piezas valoradas en 95.000 euros.

Pero aquello solo era el comienzo. Apenas unos días después, la banda se trasladó a Ibiza, repitiendo el mismo patrón entre el 25 y el 28 de agosto. Zonas exclusivas, vigilancia previa, selección meticulosa y ataque fulminante. Utilizaban vehículos alquilados con documentación falsa para dificultar su identificación y garantizar una huida inmediata tras cada golpe. En la isla pitiusa cometieron otros dos robos con violencia, logrando hacerse con relojes cuyo valor ascendía a 430.000 euros. En total, cuatro asaltos y más de medio millón de euros en lujo sustraído en menos de una semana.

La investigación, dirigida por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional en Palma y la UDEV en Ibiza, fue intensa y silenciosa. Los agentes analizaron grabaciones, reconstruyeron movimientos y rastrearon los alquileres de vehículos utilizados por los sospechosos. Pronto confirmaron que estaban ante un grupo perfectamente estructurado, con reparto de funciones y comunicación constante entre sus miembros. Mientras unos vigilaban y seleccionaban a las víctimas, otros realizaban el seguimiento y los ejecutores se encargaban del asalto directo, siempre con el apoyo logístico del conductor preparado para la huida.

La presión policial terminó dando resultado. Uno de los integrantes fue localizado y detenido en Cataluña, ingresando en prisión provisional. Los otros dos miembros fueron identificados y localizados en Reino Unido, donde actualmente se encuentran en prisión. Las órdenes de busca y captura y la cooperación internacional resultaron determinantes para desarticular definitivamente la organización.

Con esta operación, la Policía Nacional pone fin a la actividad de una banda que había convertido el verano balear en su particular terreno de caza. El brillo de los relojes de lujo fue el reclamo. La violencia, su herramienta y la movilidad internacional, su estrategia. Sin embargo, tras meses de trabajo policial, la ruta del lujo robado se cerró tras las rejas.