El brasileño Bruno Gomes jugará cedido en el FC Semey

El Illes Balears Palma Futsal y el Semey, actual subcampeón de Kazajistán, han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Bruno Gomes. El pívot brasileño iniciará así una nueva etapa en la liga kazaja, donde podrá disfrutar de más minutos y continuidad en una competición exigente.

El club, junto al técnico Antonio Vadillo, comunicó al jugador antes del inicio de la pretemporada la decisión deportiva de no contar con él esta campaña, al considerar que su perfil no se ajustaba al modelo de plantilla diseñado para el curso 2025/26. Desde ese momento, ambas partes han trabajado de manera conjunta en la búsqueda de la mejor salida posible para el jugador, que se concreta ahora con su incorporación al conjunto kazajo en calidad de cedido y con una opción de compra al final del curso.

El director general del club, José Tirado, recalca que la salida de Bruno Gomes se trata de una “decisión deportiva”. Según explica, “esta temporada no contábamos con él y lo mejor para ambas partes ha sido buscar una cesión”.

En este sentido, Tirado destaca que “el Semey ha sido el club más interesado y la mejor propuesta tanto para el jugador como para la entidad, además de que también competirá en la UEFA Futsal Champions League y nos visitará en la Main Round”.

Por ello, el dirigente insiste en que “lo mejor para el jugador y para el club era que saliera cedido, ya que deportivamente no entraba en los planes de esta campaña”. Finalmente, Tirado asegura que “al final es un jugador que pertenece al club y ambas partes hemos llegado a un acuerdo que consideramos beneficioso para todos”.