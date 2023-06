Las bases de Podemos en Palma, en concreto, el denominado Círculo de Ponent, uno de los más representativos del partido en la capital balear junto al de la zona de calle Aragón, han hecho público un comunicado en el que exigen la dimisión de toda la Ejecutiva local, insular y regional de la formación, la integración en Sumar de cara a las elecciones generales del 23 de julio y que los altos cargos que hasta ahora han representado al partido no estén en esa candidatura.

En primer lugar, recuerdan que «en los últimos cuatro años, el círculo de Palma Ponent ha denunciado a nivel estatal, Baleares y Palma la falta de democracia interna y oscurantismo del partido, especialmente, en cuanto a la organización de primarias, toma de decisiones y gestión de las finanzas de un partido», dirigido por la fracasada candidata al Govern en las recientes elecciones autonómicas, Antònia Jover.

Tras valorar los pésimos resultados de estos pasados comicios, donde Podemos se quedó fuera en el Parlament y Consell de Mallorca y sólo obtuvo un concejal de los tres que tenía en el Ayuntamiento de Palma, la formación exige que dimita «de manera irrevocable la Ejecutiva de Podemos a nivel Palma, Mallorca e Islas Baleares».

A partir de ahí, propone que «se nombren juntas gestoras de personas del partido ajenas a cargos públicos y la actual Ejecutiva y se aprueben en asamblea. Estas juntas gestoras tendrán que representarnos en las negociaciones con Sumar y organizar de forma coordinada con el resto de partidos de la confluencia las próximas elecciones generales en las Islas».

Como «en caso de presentarse en listas de Sumar personas de la actual ejecutiva y cargos públicos de Podemos restará votos, ya que han sido rechazados en unas recientes elecciones, solicitamos que no sean incluidas estas personas», dejando claro las bases de la formación, que «damos soporte sin paliativos a la confluencia de la izquierda y a llegar a un acuerdo con Sumar, siempre que sea prescindiendo de las personas que han dirigido Podemos hasta ahora».

«Por último, lamentamos profundamente que la actual Ejecutiva de Podemos a nivel local, insular y autonómico de las Islas nos haya conducido al fracaso y con ello haya defraudado a tantas personas ilusionadas por unos ideales y políticas que tanto tiempo habíamos esperado».

En relación a la amalgama de formaciones integradas en Sumar que dirige Yolanda Díaz, en el caso de Baleares y a la espera de que Podemos decida si se integra o no en esta coalición, los que ya han dado el visto bueno a liderar estas siglas en las Islas son los independentistas de Més.

En concreto, Ara Més (Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera) y Sumar han llegado durante la mañana de este jueves a un preacuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 23 de julio. En la tarde de este jueves las asambleas de las formaciones integrantes de Ara Més ratificarán previsiblemente el acuerdo. Será la enésima ocasión en la que los independentistas de Més opten a tener un diputado en el Congreso de los Diputados, algo que no han conseguido nunca.