Guerra interna y escisión total de Podemos en Palma, donde en el Ayuntamiento gobierna en coalición con socialistas e independentistas de Més. El portavoz municipal de la formación morada, el también concejal de Promoción Económica, Rodrigo Romero, ha acusado al número uno de este partido en las pasadas elecciones municipales, Alberto Jarabo, de ser «un fracasado» por lo que «ya tendrá lo que se merece, que ya irán a por él por su mala gestión, en la funeraria y en mil cosas».

«Están esperando el momento, existe un expediente listo para sacarlo en elecciones. Es decir, que no te preocupes, si nos echan nos quedaremos en el gallinero a dar caña», manifiesta Romero en unos audios filtrados y que supuestamente iban dirigidos el pasado jueves a la ex concejal podemita Sonia Vivas.

La ya ex edil de Feminismo fue cesada el viernes por el alcalde de Palma, el socialista José Hila tras el comunicado que Romero y Vivas remitieron contra la concejala independentista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol (Més per Palma), por su «nefasta» gestión en la redacción del nuevo Plan General.

Unas críticas que respondían al anuncio de boicot realizado por Truyol a la ya suspendida Semana del Orgullo (Pride Week) que organizaba Vivas y en el que instaba, además, a Podemos a no «erosionar» el gobierno municipal.

Por ello, en los audios del pasado jueves -antes del cese de Vivas- ahora filtrados, Romero subraya sobre Truyol: «Rebajarme al nivel de esta tía, ni loco. Cada vez que me pongan una alcachofa repetiré lo que he dicho. Estoy hasta los cojones de esa gente, que hagan lo que quieran».

«Més, que se apañe por haber hecho esto. Son las consecuencias de no querer reunirse y no querer charlar de los temas, de hacer lo que les da la gana y, encima, incendiar las redes. Es lo que hay».

También remarca que no está preocupado si lo expulsan de Podemos: «Ya te lo dije hace tiempo. Es un partido que ya… es decir, que si nos echan del partido, porque nos quejamos de que otro partido nos llena de mierda en un comunicado, pues yo no quiero estar en ese partido».

Por ello, Romero carga también contra el portavoz del partido en Palma y director general del Govern balear, Jesús Jurado.

«Si quieres, lo que puedo hacer es quedar con Jover» -Antònia Jover es la coordinadora general de Podemos en Baleares- «porque de Jurado olvídate, es un puto mentiroso y no me fío nada. Jover también tiene sus cosas, pero se puede llegar a un pacto de no agresión y, sobre todo, para detener esto y que no sigan haciendo comunicados».

Jarabo no ha querido hacer declaraciones

Pese a la gravedad de estas manifestaciones, el concejal Jarabo, portavoz del gobierno municipal, no ha querido realizar declaraciones al respecto en la posterior rueda de prensa celebrada tras la reunión de la Junta de Gobierno, a la que no ha asistido el alcalde Hila, que se encuentra hoy en la capital de España.

Desde la oposición, sí que ha habido reacciones a estos audios y la portavoz del PP, la concejal Mercedes Celeste, ha exigido la comparecencia del concejal Romero para explicar unos audios que «ponen de manifiesto la profunda crisis que afecta a todo el gobierno municipal». El PP hace hincapié, en especial, en conocer el expediente sobre Alberto Jarabo.

«¿Qué dice ese expediente tan preocupante que según él existe y que saldrá a la luz durante las elecciones? La comparecencia que pedimos es para que Romero se pueda expresar con total tranquilidad y pueda contar, sin ninguna presión, qué ha sucedido. Porque nos avergüenza y apena que se haya humillado de esta forma a una persona. Que salgan a la luz conversaciones privadas de un regidor nos parece deleznable», ha manifestado Celeste, recordando que este equipo de gobierno es el mismo que grabó a periodistas durante reuniones a puerta cerrada o que espió a la oposición.

«Ahora nos encontramos con esto. El que sí está cruzando líneas rojas es el alcalde Hila y también deberá dar explicaciones. Su gestión es un desastre».