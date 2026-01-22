Avance histórico en Baleares: un exoesqueleto para niños con problemas graves de movilidad

Avance histórico en el Servicio balear de Salud: el Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) ha incorporado un exoesqueleto pediátrico para atender a pacientes de tres a diez años con problemas motores graves a causa de parálisis cerebral infantil (PCI) y atrofia muscular espinal (AME).

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la consellera de Salud, Manuela García, han presentado este robot en Palma.

El exoesqueleto Atlas 2030 es un robot diseñado para la rehabilitación de la marcha en niños, como complemento a terapias convencionales como el entrenamiento físico o la cirugía ortopédica.

Según han destacado desde las dos consellerias, su función es reforzar la musculatura, mejorar la eficiencia e independencia en la marcha y retrasar complicaciones que la inmovilización prolongada conlleva.

Tras la incorporación del exoesqueleto, durante la semana que viene tendrá lugar la formación para los diez terapeutas que trabajarán con este robot. Si es necesario, éstos podrán formar después a otros técnicos que tengan que intervenir en el tratamiento.

El exoesqueleto pediátrico se usará de forma progresiva, de modo que en los primeros tres meses se atenderá a unos siete pacientes y paulatinamente se incrementará el número. Se calcula que cada trimestre pueden usarlo hasta 17 pacientes y está previsto que el número de niños atendidos cada año sea de entre 50 y 60.

En principio, los tratamientos serán de tres meses para cada usuario, en los que se harán dos sesiones semanales. No obstante, los programas rehabilitadores con exoesqueleto se personalizarán en función de cada caso.

Los niños que empezarán a usar el exoesqueleto han sido valorados por médicos especialistas y rehabilitadores del Servicio de Salud (IB-Salut) y por los fisioterapeutas. De esta forma, se ha verificado que cumplen las condiciones para poder utilizar este tipo de rehabilitación.

Baleares es la sexta comunidad autónoma que cuenta con un exoesqueleto pediátrico y es la primera que lo incorpora como un proyecto de atención integrada entre los servicios sanitarios y sociales.

Financiado por el IB-Salut con fondos de la Unión Europea

Los dos ámbitos colaboran en todo el circuito de trabajo con cada uno de los niños. Para poner en marcha en proyecto del exoesqueleto se creó un grupo de trabajo de expertos rehabilitadores y de fisioterapia con responsables del IB-Salut y del SVAP.

El robot lo ha financiado el IB-Salut con fondos de la Unión Europea y ha tenido un coste de 209.000 euros.

Desde las consellerias han subrayado que diferentes estudios clínicos han demostrado que el uso del Atlas 2030 en niños con PCI mejora significativamente la fuerza de los miembros del cuerpo, especialmente los inferiores, la amplitud de movimiento articular, la resistencia al ejercicio y disminuye la espasticidad y las contracturas.

También afecta positivamente en otros aspectos como la capacidad de comunicación, la autoestima, el bienestar emocional y social; en definitiva, mejora la calidad de vida de estos niños.