El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, que intentó chantajear a la presidenta del Govern, Marga Prohens, exigiendo un sobresueldo de 4.000 euros al mes a cambio de su voto y a pesar de tener un salario anual de 80.000 euros, sigue enrocado en el cargo y se niega a dimitir. Córdoba, que afirma estar arruinado, sigue como presidente del Consell sin tener absolutamente ningún apoyo y tras haber sido expulsado de facto de su partido, Sa Unió.

Córdoba fue el cabeza de lista de la coalición electoral Sa Unió, que integran el PP y Compromís per Formentera y tras las elecciones del pasado mes de mayo fue elegido presidente del Consell y diputado autonómico. El pasado mes sorprendió a todos anunciando de forma unilateral que retiraba su «apoyo incondicional» a Marga Prohens. Dio a entender que lo hacía en defensa de los intereses de Formentera y como medida de presión para que el Govern cumpliera los acuerdos con Sa Unió.

Fue un anuncio inesperado y sorprendente puesto que los acuerdos se estaban cumpliendo. Pronto se supo que Córdoba no presionaba a Prohens para defender los intereses de Formentera sino los suyos particulares, el sobresueldo de 4.000 euros más al mes.

Los consellers de Sa Unió no han descartado este miércoles que Llorenç Córdoba «entre en razón» y tras las fiestas navideñas presente su dimisión. La realidad es que el presidente de Formentera no sólo no se marcha sino que además exige la dimisión de dos de sus consellers, José Alcaraz y Verónica Castelló.

«Por lógica acabará dimitiendo. Es una persona sola que se encuentra como presidente del Consell, una persona que no puede contar con su equipo, que es quien lo colocó en el lugar en el que está. Cuando patina esta confianza, es cuestión de tiempo que entre en razón y somos pacientes y confiamos en que al final acabará pasando», han señalado los consellers de Sa Unió.

En declaraciones a los medios de comunicación, el conseller Óscar Portas ha manifestado que la situación sigue igual, «estancada», recordando que hace semanas solicitaron la dimisión del presidente y que siguen reafirmándose en esa posición.

«Es verdad que el presidente está enrocado, pero somos conscientes de que esta situación no podrá alargarse demasiado en el tiempo», ha manifestado.

Las pruebas contra el presidente de Formentera

Sa Unió ha reiterado también que las pruebas de las que disponen para demostrar que Córdoba actuó para defender su interés personal están en manos de los abogados y, según las indicaciones de los mismos, «los consellers actuarán». Sa Unió se refiere a unas grabaciones que demostrarían el chantaje de Córdoba a Prohens para conseguir el sobresueldo de 4.000 euros.

Portas también ha reconocido que tienen «casi cerrada» la expulsión de Córdoba de la coalición política puesto que, aunque lo anunciaron como algo inmediato, posteriormente han sido «cautos» y han realizado varias consultas sobre las posibles consecuencias que ello pueda suponer. «Esta expulsión será inminente», ha dicho.

El conseller José Manuel Alcaraz, por su parte, ha señalado que la situación profesional ha sido «la peor» en toda su vida y ha sido «una traición que nunca había visto», por lo que es difícil recuperarse a corto plazo. «La fuerza y la unión de los ochos consellers es lo que nos ha permitido continuar en el día a día», ha concluido.

El pasado martes, Córdoba afirmaba en el Parlament que su apoyo al Govern es indudable y presumía de la labor desarrollada por los miembros de su equipo en Formentera. «Todo va bien», llegó a asegurar. La realidad es que en el Consell de Formentera no hay nada que vaya bien. Córdoba no dimite, no tiene equipo y el Consell está paralizado y sin gobierno.

José Manuel Alcaraz es el conseller responsable de la elaboración de los presupuestos, que se presentan el viernes al pleno del Consell. Alcaraz lamenta que Córdoba no ha participado en ningún momento en la elaboración de los presupuestos y que no sabe si el viernes los apoyará con su voto.

Decir también que Córdoba se niega igualmente a dimitir como diputado autonómico a pesar de su inminente expulsión de Sa Unió.