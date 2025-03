Arrasate repetirá el mismo once que ganó a Las Palmas salvo Mojica

Jagoba Arrasate repetirá mañana ante el Alavés el mismo once que ganó a Las Palmas en el último partido disputado en Son Moix con la única novedad del cambio obligado de Mojica, que está sancionado, y al que sustituirá el valenciano Lato, tal y como reconoció ayer en la rueda de prensa el técnico mallorquinista. Robert Navarro, Muriqi y el japonés Asano volverán a formar la punta de ataque bermellona.

De esta forma, y si no pasa nada en el último entrenamiento de la semana, que se llevará a cabo hoy sábado, el equipo inicial será el formado por Greif, Maffeo, Valjent, Raíllo Lato, Omar Mascarell, Sergi Darder, Dani Rodríguez, Robert Navarro, Asano y Muriqi. Vuelven a la convocatoria Morlanes y Samú Costa y no hay que descartar de hecho que alguno de los dos entren en el once, aunque lo lógico es que el entrenador premie a los jugadores que le han dado buen resultado en las últimas jornadas.

El Mallorca está ante una gran oportunidad de sumar 38 puntos y consolidar su posición europea en una jornada en la que los resultados ajenos podrían resultarle propicios, aunque para ello primero deberá derrotar a un Alavés que vendrá a por todas a Son Moix, y que el año pasado consiguió arrancar un empate a cero. De todos modos los vitorianos nunca han ganado aquí en Palma en partido de Primera División, categoría en la que su saldo es de seis derrotas y tres empates.

El partido lo dirigirá la pareja Soto Grado-Iglesias Villanueva, que fue la misma que se encargó de impartir justicia en la primera jornada de Liga ante el Real Madrid. Soto Grado, que por cierto apunta a ser el árbitro de la final de Copa, ya que es su última temporada en activo, estuvo al cargo del VAR hace apenas dos semanas en el Mallorca-Las Palmas. Si el resultado es el mismo que entonces…

Partidos del Alavés en Primera en Palma