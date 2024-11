Arrasate recorre más de la mitad del camino: 21 puntos en 14 jornadas

Los números no pueden ser más categóricos. Jagoba Arrasate ya ha recorrido más de la mitad del camino. El Mallorca suma 21 puntos en 14 jornadas y acaba la semana a casi cuatro partidos de distancia de la zona de descenso. El objetivo de la permanencia está más que bien encaminado. Ha superado el ecuador de los 40 puntos necesarios para mantener la categoría y lo ha hecho con cinco partidos todavía por delante para finalizar la primera vuelta. Más allá de que es cierto que hay aspectos del juego que no son brillantes, los resultados son inmejorables.

El equipo está en una situación privilegiada y con toda seguridad va a llegar fuera del descenso al parón de Navidad. A día de hoy suma once puntos más de los que tenía la pasada temporada, en la que no llegó a ocupar ni una sola vez las tres últimas plazas. Por supuesto que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero en condiciones normales hay que pensar que el Mallorca va a estar más cerca de pelear por Europa que de luchar por no bajar a Segunda División.

En este escenario el Mallorca entra en una semana de máxima exigencia en la que de viernes a viernes va a disputar tres partidos de alto nivel ante rivales como Valencia, Barcelona y Celta, los dos primeros en Son Moix y con sólo cuatro días de diferencia. Arrasate no podrá contar con Copete, que sufrió un esguince en el choque de ayer en Las Palmas, y por supuesto tampoco con Muriqi, que será sancionado por el Comité de Competición por su tarjeta roja. El canadiense Larin, que no viajó a Canarias por precaución, será su sustituto.

Sea como sea, la palabra estabilidad es la que mejor define el proyecto de Jagoba Arrasate en la que es su primera temporada en el Mallorca. El entrenador vasco ha caído de pie y se demuestra el acierto de Pablo Ortells en firmarle un contrato de larga duración de tres temporadas. Ahora, por supuesto, toca dar un paso hacia adelante para confirmar esta buena racha y no dormirse en los laureles porque la posibilidad de llegar a Europa League o a Conference League no parece ni mucho menos una quimera.