El Mallorca gana en una noche de delirio arbitral

El Mallorca gana en Las Palmas en una noche de delirio arbitral en la que se vio una jugada que va a dar la vuelta al mundo. Muñiz Ruiz y el VAR convirtieron una disputa dialéctica en el área canaria en una expulsión de Muriqi y un golpe franco a favor de los bermellones que permitió a Mojica marcar el gol del triunfo. Es la primera vez en la historia en la que se señala una acción similar, que no tiene precedentes.

No entró mal el Mallorca en el partido y a los 13 minutos fabricó su primera llegada de cierto interés tras una combinación entre Mateu Jaume y Sergi Darder que acabó con un cabezazo alto de Muriqi. El kosovar no acertó con la portería, pero sí que marcó territorio y le demostró a Las Palmas que había venido dispuesto a llevarse toda la recompensa. Un pase atrás de Robert Navarro fue la siguiente carta de presentación de un equipo que iba a por los tres puntos.

Las Palmas tardó 27 minutos en responder, pero cuando lo hizo estuvo demoledor. Fabio Silva se giró en el área y soltó un disparo cruzado que superó a Greif y escupió la base del poste. La jugada continúo con un remate muy duro de Sandro que rechazó el portero eslovaco.

El Mallorca no le perdió la cara al partido pese a la ocasión doméstica y siguió empujando hacia arriba. No consiguió rematar ni una sola vez entre los tres palos de Cillesen, pero llegó de pie al descanso, con todo muy igualado y la sensación de que el que cometiera una error iba a pagarlo muy caro.

Por supuesto así fue. En la primera jugada de la segunda parte Mateu Jaume avanzó por la derecha para pisar el área, provocar un pequeño caos defensivo en Las Palmas y permitir a Dani Rodríguez rematar a placer a un palmo de Cilessen para marcar el 0-1.

❤️ 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋. 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋. 🖤

Las Palmas intentó reaccionar, pero no sólo no lo consiguió, sino que el Mallorca no tardó en darle la puntilla. A los 56 minutos Mojica cabalgó por la izquierda, su centro al área lo dejó pasar Morlanes y Robert Navarro, totalmente solo en el punto de penalti, ajustició a un impotente Cillesen. Primer gol del catalán, internacional sub-21, con la camiseta mallorquinista.

❤️ 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 DE ROBERT NAVARRO 🖤

Todo parecía visto para sentencia, pero a los 70 minutos se produjo la peor noticia posible, la lesión de Raíllo, que tuvo que abandonar el campo con problemas musculares. Las Palmas aprovechó la ausencia del cordobés para reducir diferencias con un disparo de Essugo desde fuera del área al que no llegó Greif con 13 minutos todavía por delante.

No fue necesario esperar demasiado. Muriqi metió una mano prohibida en el área tras una falta botada por Sandro y el penalti, clarísimo, lo transformó con contundencia el portugués Fabio Silva a los 83 minutos. Todo parecía perdido hasta que a los 91 minutos llegó la jugada delirante que permitió a Mojica darle al Mallorca tres puntos de oro, pero que pasará a la historia de la Liga.

Las Palmas: Cillesen (1), Viti (1), Álex Suárez (1), McKenna (1), Álex Muñoz (1), Essugo (1), Campaña (1), Kirian (1), Sandro (1), Manu Fuster (1) y Fabio Silva (2). Javi Muñoz (1) por Campaña (61′), Moleiro (2) por Manu Fuster (61′), Benito (1) por Álex Muñoz (61′), Jaime Mata (1) por Kirian (75′)

Mallorca: Greif (1), Mateu Morey (2), Valjent (1), Raíllo (2), Mojica (1), Samú Costa (1), Morlanes (2), Sergi Darder (1), Dani Rodríguez (1), Robert Navarro (2) y Muriqi (1). Copete (1) por Raíllo (70′), Antonio Sánchez (1) por Dani Rodríguez (70′), Omar Mascarell (1) por Robert Navarro (75′), Valery (1) por Mateu Morey (85′), Chiquinho (1) por

Árbitro: Muñiz Ruiz (1). TA Essugo, Morlanes, Raíllo, Jaime Mata, TR Muriqi (87′)

Goles: 0-1. Min.46: Dani Rodríguez; 0-2. Min.56: Robert Navarro; 1-2. Min.77: Essugo; 2-2. Min.82: Fabio Silva de penalti; 2-3. Min.91: Mojica