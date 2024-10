Con el empate a cero ante el Athletic, Jagoba Arrasate iguala una marca defensiva de Héctor Cúper. Desde la temporada 98-99 el equipo no llegaba hasta la decimosegunda jornada con tan pocos goles en contra, ocho, lo que le convierte en el segundo menos batido de la categoría tras el Atlético de Madrid. Los bermellones, que ocupan la séptima posición de la tabla, aunque empatados a puntos con el quinto, el sexto y el octavo, juegan de nuevo este viernes en Mendizorroza ante el Alavés de Luis García Plaza.

En todo lo que llevamos de Siglo XXI nunca había conseguido llegar el Mallorca a estas alturas de temporada con sólo ocho goles recibidos. Entrenadores como Manzano, Luis Aragonés, Vicente Moreno o Javier Aguirre, que montaron dispositivos defensivos muy contundentes, no pudieron conseguir este nivel de efectivad que está demostrando el equipo, que ha dejado esta temporada la portería a cero ante Sevilla, Leganés, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Athletic. Real Madrid, Osasuna, Betis y Valladolid le batieron una vez, mientras que tan sólo Espanyol y Villarreal fueron capaces de vulnerar su portería en dos oportunidades.

En ese gran rendimiento defensivo del equipo es fundamental la figura del capitán Raíllo, que ayer volvió a cuajar un partido soberbio. Sus números esta temporada son impresionantes no sólo por su rendimiento, que siempre es bueno, sino porque además ha aprendido por fin a atemperar el carácter y al paso por la jornada once no lleva ni una sola tarjeta amarilla pese a haber jugado todos los minutos posibles. El caso de Raíllo recuerda al de otros jugadores que han pasado por el Mallorca y cuya dimensión no ha sido nunca reconocida. Orejuela es otro ejemplo. Son Moix al unísono gritó ayer de nuevo «Raíllo, selección». Lamentablemente nunca llegará esa llamada, con 33 años ya cumplidos.

Era Luis García Plaza el que decía que «Raíllo hace mejores a sus compañeros» y en efecto así es. A su lado tanto Valjent como Copete rinden a un gran nivel y en parte es gracias a la influencia orbital del defensor cordobés, que pronto va a recibir una oferta de renovación casi vitalicia, ya que a acaba su contrato en 2026. El Mallorca quiere que Raíllo cuelgue las botas en Son Moix y ya le ha hecho saber su intención de alargar el compromiso que une a ambas partes.