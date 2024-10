El Mallorca baja de la montaña rusa con un punto de oro ante un Athletic indolente que fue incapaz de aprovechar una situación de ventaja numérica que se extendió durante más de 70 minutos después de que Samú Costa fuera expulsado en el 23 de la primera parte por doble tarjeta amarilla. Actuación surrealista de la pareja arbitral formada por Martínez Munera e Iglesias Villanueva en una noche que pudo haber sido totalmente diferente si en el arranque el kosovar Muriqi hubiera aprovechado una clarísima ocasión de gol.

La jugada clave de la noche llegó cuando muchos espectadores ni siquiera habían tomado asiento. Tras un arranque frenético del Mallorca el balón le llegó en el área a Muriqi con todo a favor para marcar el 1-0. El estadio al completo se levantó como un resorte para cantar el gol, pero surgió como un gigante Agirrezabala para interponerse con la pierna y evitar lo que parecía inevitable. El rebote le cayó a Sergi Darder, que tuvo también la gloria en la mano, pero estrelló su disparo contra el cuerpo de Yeray.

A partir de ahí todo lo que sucedió se volvió en contra del Mallorca. A los nueve minutos Samú Costa disputó un balón con Galarreta y Martínez Munuera le castigó con amarilla. Sin embargo en el VAR a Iglesias Villanueva no le pareció suficiente y le pidió al árbitro que se fuera al monitor. El policía local de Benidorm no interpretó que mereciera la roja, pero poco después, en una evidente falta de inteligencia, el portugués le volvió a entrar a Galarreta y ahora no hubo perdón. De repente el equipo se quedó con 10 futbolistas con sólo 23 minutos disputados y con el árbitro cebándose con tarjetas amarillas innecesarias a Mojica, Larin y Muriqi. Incluso expulsó a un auxiliar de Arrasate.

El técnico mallorquinista tiró de prudencia para resolver el problema y dio entrada a Mascarell en sustitución de Larin. El Athletic pasó a dominar el partido, como era de esperar, pero sin llegadas claras salvo una acción de Iñaki Williams en el último instante de la primera parte que su hermano remató a la red, aunque las imágenes demostraron que el balón había superado previamente la línea de gol y el 0-1 fue anulado, dejando el choque con empate a cero en tiempo de descanso.

Antonio Sánchez se incorporó al partido en el arranque del segundo tiempo para controlar el centro del campo y lo consiguió de sobra. Iñaki Williams marcó a los 74 minutos, pero en fuera de juego, y luego su hermano Nico disparó al travesaño en la mejor ocasión del Athletic en todo el partido, pero al final el marcador no se movió y el partido acabó en un 0-0 que, a la vista de los acontecimientos, es un verdadero éxito.

Mallorca: Greif (1), Maffeo (2), Valjent (1), Raíllo (2), Mojica (1), Morlanes (2), Samú Costa (0), Sergi Darder (1), Robert Navarro (2), Larin (1) y Muriqi (1). Mascarell (1) por Larin (24′), Antonio Sánchez (1) por Sergi Darder (46′), Dani Rodríguez (1) por Robert Navarro (64′), Abdón (s.c.) por Muriqi (91), Copete (s.c.) por Morlanes (91′)

Athletic: Agirrezabala (2), Gorosabel (1), Yeray (1), Paredes (1), Yuri (1), Galarreta (1), Jauregizar (1), Iñaki Williams (1), Sancet (2), Nico Williams (1) y Guruzeta (1). Vivian (1) por Paredes (46′), Berenguer (1) por Sancet (56′), Djaló (1) por Guruzeta (56′), Herrera (1) por Galarreta (69′),De Marcos (1) por Gorosabel (81′)

Árbitro: Martínez Munuera (0). TA Larin, Mojica, Muriqi, Paredes. TR Samú Costa (2A, 23′)

Incidencias: 19.797 espectadores en Son Moix.