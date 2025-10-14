Arranca una nueva edición del Illes Balears Palma Futsal on Tour

El Illes Balears Palma Futsal y la Fundació Miquel Jaume han presentado una nueva edición del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc, la iniciativa que recorrerá seis municipios de Mallorca para acercar el fútbol sala profesional y sus valores a los más pequeños. El acto se ha celebrado en el Conecta Lounge del Palau Municipal d’Esports de Son Moix y ha contado con representación institucional de todos los ayuntamientos participantes y del Consell de Mallorca.

La gira debía comenzar este martes en Alcúdia, aunque la alerta naranja decretada por mal tiempo en el municipio ha obligado a cancelar la primera jornada. Desde la organización se buscará una nueva fecha para poder celebrar el evento en las próximas semanas.

El Tour llevará al equipo al completo a distintos puntos de la isla para compartir una jornada de deporte, convivencia y valores con cientos de niños y niñas. Un proyecto que sigue creciendo y que ya se ha consolidado como una referencia única.

Durante la presentación, José Tirado ha querido destacar la esencia de este programa: “El Illes Balears Palma Futsal es capaz de ganar una Copa de Europa y, 48 horas después, estar disfrutando con 800 niños en Sóller. Eso demuestra el compromiso del club y lo que nos hace diferentes”. Además, el presidente del club ha subrayado que esta gira “no se hace en ninguna parte del mundo con un equipo de este nivel”, y ha agradecido tanto a los ayuntamientos como al Consell su implicación, así como a Blanc i Blanc “por apostar por un proyecto tan especial con un compromiso social enorme”.

Pere Cerdà ha puesto en valor el vínculo emocional que genera el Tour. El CEO de Blanc i Blanc ha asegurado que es “un placer participar en una iniciativa así”, remarcando que “los valores que compartimos con el club hacen que disfrutemos viendo cómo los niños se lo pasan en grande con sus ídolos”.

Los representantes de los municipios también han expresado su entusiasmo y agradecimiento. Desde Alcúdia, la regidora de Deportes, Verónica Caro, ha subrayado que el evento “no solo tiene la parte deportiva, sino también la de los valores y la cercanía”, y ha avanzado que esperan “más de 400 niños y niñas disfrutando de un gran día”.

Jaume Servera, alcalde de Son Servera, ha señalado que “que los campeones del mundo se desplacen para jugar con los niños es algo especial” y ha agradecido de corazón la oportunidad. Por su parte, Xisca Lascolas, la alcaldesa de Llucmajor ha valorado “la capacidad del equipo profesional para pisar la calle, tener ese tú a tú con los niños y dejar huella”.

Desde Montuïri, la alcaldesa Paula Amengual ha celebrado que se piense también en municipios pequeños, “donde el fútbol sala no está tan arraigado, pero precisamente por eso este tipo de acciones ayudan a crear afición”. Para el regidor de Deportes de Ses Salines, Miquel Rigo, el Tour “tiene una importancia enorme porque un equipo de nivel mundial baja a pie de calle con los niños”, una oportunidad que, asegura, disfrutarán mucho.

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, ha cerrado el acto destacando la implicación de la institución insular con el proyecto, y ha afirmado que para el Consell “es una satisfacción muy grande formar parte de esta cuarta edición que llevaremos a seis pueblos de nuestra isla”.