Armengol veta en el Parlament cualquier bajada de impuestos en Baleares al rechazar la Cámara tomar en consideración la iniciativa de Ley de Reforma Fiscal del Grupo Parlamentario Popular, que ha recibido 30 votos negativos de los diputados de las formaciones del Ejecutivo balear, socialistas, independentistas de Més y Podemos, frente a los 24 favorables y no haber cosechado ninguna abstención.

Con la presión fiscal más alta de España, y la inflación desbocada, la presidenta del Govern zanja la cuestión y rechaza cualquier iniciativa sobre el particular.

Y ello pese a que como ha defendido el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Toni Costa, durante su intervención en la Cámara Autonómica, la Propuesta de Ley de Reforma Fiscal presentada por su formación sería «muy beneficiosa para los ciudadanos y empresas de Baleares», negando que ésta esté ligada al «mantra de la izquierda, de recortar servicios públicos».

«En el PP creemos que ahora que todo sube es el momento de bajar impuestos, sin recortar servicios públicos. Pues, pensamos que, si se gestiona de forma eficiente y eficaz, es posible recaudar lo necesario para prestar servicios públicos de calidad. Esto es posible y debería de hacerse ya». Pese a no haber contado con el respaldo de la Cámara, Costa ha asegurado que «si en mayo de 2023 el PP recibe la confianza de la ciudadanía, el gobierno de Marga Prohens lo hará».

El PP se ha comprometido a poner en marcha esta iniciativa la próxima legislatura en caso de que los populares recuperen el Govern balear que desde 2015 preside la socialista Francina Armengol.

Costa ha puesto como ejemplos de que «es posible bajar impuestos sin recortar en servicios públicos» a Andalucía, que «ha conseguido terminar la legislatura con 30.000 sanitarios más en tres años»; a la Comunidad de Madrid, que «es la comunidad con el segundo menor tiempo de espera por operación quirúrgica» y Galicia, «primera comunidad en implementar la gratuidad de la educación cero a tres años».

Por ello, y a pesar de que la Propuesta de Ley de Reforma Fiscal del PP no ha contado con el respaldo del Parlament, el portavoz del Grupo Popular ha avanzado que «si en mayo de 2023, el PP recibe la confianza de la ciudadanía, el gobierno de Marga Prohens la pondrá en marcha».

Hay que recordar, para finalizar, que la Propuesta de Reforma Fiscal del Grupo Popular supondría, según ha detallado Costa, una bajada de impuestos de 200 millones. Además, contemplaba la creación de una nueva deducción por nacimiento, alquiler de piso, libros de textos, discapacidad, así como la eliminación del impuesto sobre sucesiones entre padres e hijos, entre otros.

Ciudadanos, Vox y PI

La opA favor de la iniciativa de los ‘populares’ en el Parlament se han posicionado los grupos parlamentarios tanto de Ciudadanos (Cs), como del PI y de Vox-Actúa Baleares.

El diputado de Cs, Marc Pérez-Ribas, se ha mostrado a favor de la Propuesta de Ley porque «a pesar de no compartir todas las medidas presentadas, hay un hecho objetivo y éste es que los ciudadanos de Baleares son más pobres que hace unos meses, debido a la inflación y crisis de los últimos dos años». Por ello, al igual que ha hecho Costa, se ha mostrado convencido de que «si se gestiona con criterios de eficiencia, una bajada de impuestos no supondría una reducción de servicios públicos». Y, en este sentido, ha animado al «Gobierno del Estado y al Govern balear a tomar las medidas que sean necesarias para paliar los efectos de la inflación que padece la ciudadanía».

De igual modo, el portavoz parlamentario del Grupo del PI, Josep Melià, ha afirmado que «pese a no compartir todo el contenido de la Propuesta, votaría a favor por coincidir con el PP en la esencia de la misma». «Votamos a favor porque la reforma fiscal que plantean puede ser útil, para ayudar a mantener el ritmo económico o que la crisis no afecte tanto a familias y empresas. Además, puede ayudar a hacer efectiva la vivienda digna en Baleares, uno de los grandes problemas de esta comunidad», ha señalado.

Finalmente, el portavoz de Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, ha lamentado que la ciudadanía de las Islas sufra «un infierno fiscal», por las políticas de «gobiernos socialcomunistas y separatistas». Por ello, ha considerado «prioritario» que se lleve a cabo «una rebaja masiva de impuestos» y, también, que «se reduzca el gasto político superfluo». «El objetivo debe ser proteger el Estado de bienestar, libertad y seguridad, para lo que no es necesario maximizar el dinero en la Administración, sino en las manos de los contribuyentes, en especial de los autónomos, que son quienes más sufren», ha incidido.

En cambio, en contra de la Propuesta de Ley de Reforma Fiscal del PP se ha pronunciado la diputada de Unidas Podemos Antònia Martín, quien ha lamentado que «lo único que quieren los ‘populares’ es volver a empobrecer los servicios públicos y proteger a las grandes fortunas». «Las medidas que proponen no sirven para absolutamente nada», ha añadido y ha enfatizado que «lo que de verdad necesita este país es la reforma fiscal que propone Unidas Podemos», refiriéndose al impuesto a las grandes fortunas y a la reivindicación de aumentar en 600 millones al año para dependencia y otros 200 para el Plan Corresponsable.

También, la diputada de Més per Mallorca, Joana Aina Campomar, se ha posicionado en contra de la iniciativa ‘popular’, al considerar que «se trata de una política partidista, de maquillaje, que no va al centro de la cuestión y que, además, beneficia sobre todo a rentas altas». Frente a la propuesta del PP, ha considerado que «lo que necesitan las Islas es transitar hacia un modelo que no dependa solo del turismo» pues, ha continuado, «será entonces cuando mejore la vida y el bienestar de familias y empresas de Baleares». «La mejor política tributaria sería la soberanía fiscal. Mientras ustedes llaman libertad a poder irse de cañas, para nosotros libertad es garantizar la igualdad de oportunidades», ha sentenciado.

Finalmente, la diputada del PSIB-PSOE, Maria Antònia Truyols, ha lamentado que la iniciativa de los ‘populares’ es como «el día de la marmota en materia fiscal», calificando su propuesta de «mantra electoralista», al recordar que «las medidas que plantean son de 2011 y ya fueron copiadas en 2015, 2019 y ahora, de nuevo en 2022». Así, para Truyols, «la Propuesta de Ley de Reforma Fiscal del PP que plantea bajar impuestos no generaría crecimiento económico, sino que se traduciría en hambre para los de siempre, los vulnerables».