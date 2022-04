El PP de Baleares denuncia que el Govern de la socialista Francina Armengol «no baje impuestos ni ayude a la gente» a pesar de tener 338 millones de superávit en 2021, según ha afirmado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa.

«No tiene ningún sentido que Armengol haya disparado el superávit en época de crisis y si esto ha sucedido es por dos razones: no ayuda a la gente lo suficiente o no le has bajado los impuestos lo necesario». Y se pregunta Costa: «Por qué le vas a cobrar a la gente este volumen tan alto de impuestos, en plena crisis y con la presión fiscal más alta de España que tenemos en Baleares?». Añade Costa que «es absurdo que en esta situación el contribuyente dé dinero a la Administración. ¿No será mejor que lo tenga en su bolsillo?», apunta Costa tras conocer que las arcas de la Comunidad Autónoma quintuplicaron el superávit el año pasado.

Teniendo en cuenta esos 338 millones de más ingresos que gastos que registraron las cuentas del Govern el pasado año, para Costa «es aún absurdo que Armengol diga que no se pueden bajar los impuestos teniendo superávit. Haga el favor, no tome a la gente por tonta, porque en Baleares el margen de bajada de impuestos es muy importante, no sólo por ese superávit, sino por el enorme gasto corriente superfluo que tiene la Comunidad porque el Govern gasta en eso, en gasto corriente, no invierte en nada, en qué han invertido en siete años, en qué proyectos, en nada, de nada», remarca el número uno del PP en la Cámara balear.

El portavoz recupera la propuesta de rebaja de impuestos presentada por el PP el mes de enero pasado antes del estallar la guerra de Ucrania por valor de 200 millones de euros que dejarían de pagar los contribuyentes de Baleares. Entre las iniciativas que incluye esta propuesta, figura un descenso del impuesto de transmisiones patrimoniales por compra venta de vivienda del que quedarían exentos los menores de 30 años, y rebajarlo al 2% (ahora es un 5%) a los menores de 35 años, familias numerosas y monoparentales.

Y es que como apunta Costa la política de vivienda de Armengol «es un disparate y un fracaso, con incrementos de precio brutales en Baleares en estos siete años, y la dificultad de acceso sobre todo para jóvenes es dramática, la más alta de España. No hay ningún otro sitio en España donde los salarios sean tan bajos y el precio de la vivienda tan caro como en Baleares desde que Armengol está en el poder».

A esta bajada del impuesto de transmisiones, hay que sumar la supresión del de donaciones y sucesiones, para viviendas que pasen en herencia de padres a hijos que «supondría entre 40 y 50 millones de euros que se dejarían de pagar a la comunidad autónoma y quedarían en el bolsillo de los ciudadanos», y como tercer pilar de esta rebaja impositiva, una reducción del 0,5% del IRPF para rentas inferiores a los 30.000 euros, y del 0,25% para el resto, además de diversas deducciones.