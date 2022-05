La presidenta del Govern y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha asegurado hoy en la primera reunión del Consell Polític de esta formación que los socialistas ganarán las próximas elecciones autonómicas de 2023 y ha instado a los cargos políticos del partido a prepararse para gobernar durante una década.

«No miraremos a corto plazo a las elecciones de 2023, que volveremos a ganar, sino que tenemos que proyectar los diez años que tenemos por delante porque así somos nosotros», apuntó una Armengol que será por tercera vez cabeza de lista de los socialistas de Baleares en los comicios de mayo de 2023.

El vaticinio de la dirigente socialista vendiendo la piel del oso antes de cazarla se produjo en la sede del sindicato «amigo» UGT (tal y como lo calificó la número uno del Ejecutivo balear), que cedió sus instalaciones a la presidenta, que subvenciona, mantiene nóminas y todo lo referente al engranaje sindical.

Si bien la mitad de los baleares no llega a fin de mes y uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza, Armengol no tuvo reparo alguno en afirmar que «cuando hay una persona que sufre, siempre habrá un socialista dispuesto a luchar, y eso no sólo lo decimos sino que lo hacemos», afirmó dejando en evidencia que los siete años que lleva en la torre de marfil del Consolat de Mar no pasan en balde y discurso y realidad van cada uno ya por su lado.

En la misma línea, la principal dirigente socialista en Baleares calificó a su formación como el «partido del equilibrio, el que da estabilidad real a la gente de las Islas, el que tiene un proyecto claro, el que sabe hacia dónde quiere ir y el único que sabe muy bien cuándo tiene que estar y qué tiene que hacer cuando la gente sufre».

Armengol insistió en que «los datos dan la razón a los socialistas», en referencia a las cifras macroeconómicas de paro y ocupación del mes de abril conocidos esta semana.

«En un momento de inestabilidad, con una crisis sanitaria y una guerra en Europa, no hemos dudado dónde teníamos que estar: trazando el mayor escudo social trazado nunca», subrayó la secretaria general asegurando que «sin los socialistas en los gobiernos no podríamos estar hablando de esto».

«Que la gente tenga trabajo y de más calidad es una magnífica noticia por la que hemos luchado y nos hemos dejado la piel», resaltó la socialista, a la vez que ha puesto de relieve que las Islas están liderando el crecimiento económico de España.

«Somos los mejores, somos la locomotora de España», remachó Armengol ante unos altos cargos del PSOE en las diferentes administraciones que gobiernan en las Islas, rendidos al discurso primaveral de su secretaria general.