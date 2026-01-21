Ara Anam, el magazín de IB3, refuerza su apuesta por la información de sucesos, tribunales y temas sociales

La televisión autonómica de Baleares, IB3, arranca una nueva temporada con una clara apuesta por la información de proximidad y los contenidos de interés ciudadano a través de su magazín diario Ara Anam. El programa consolida su línea editorial centrada en la información de servicios, sucesos, tribunales y temas sociales, ofreciendo a la audiencia un recorrido cercano y humano por la realidad de las Islas Baleares.

El espacio, conducido por las periodistas Magdalena Serra y Rosa De Lima, propone cada día un viaje emocionante por historias cotidianas que surgen en distintos puntos del archipiélago. Con una duración de dos horas diarias, Ara Anam combina actualidad, testimonios y reportajes que ponen el foco en las personas y en los hechos que marcan el día a día de la comunidad.

En esta nueva temporada, el programa refuerza su equipo con la incorporación de numerosos redactores, lo que permite ampliar y diversificar los contenidos y ofrecer una cobertura más completa de los asuntos que preocupan a la ciudadanía.

Uno de los principales impulsos llega en el ámbito de sucesos y tribunales, con la incorporación de Julio Bastida, delegado de OKBaleares. Bastida, experto en información policial y judicial, aporta rigor periodístico, profundidad en los temas humanos y una visión especializada de la actualidad más relevante desde el punto de vista policial.

Además, Ara Anam suma una sección específica de vídeos e imágenes de sucesos, que permite mostrar de forma directa los acontecimientos que se producen en la comunidad, siempre desde un tratamiento informativo responsable y contextualizado.

Con esta renovada propuesta, IB3 reafirma su compromiso con la información cercana, el servicio público y la actualidad social, consolidando a Ara Anam como uno de los referentes informativos de la programación diaria en la televisión autonómica de las Islas Baleares.