Antonio Ruiz: «El Paseo Marítimo debe ser un lugar con comercios de alto nivel»

El Paseo Marítimo de Palma lleva ya dos años de obras de reforma. Todas las miradas están puestas en el primer trimestre de 2025, cuando se supone que van a finalizar de una vez por todas. Desde la Asociación de Vecinos de esta zona de la capital balear se espera con ansias el resultado final de estos trabajos, a pesar de que se han demorado más de la cuenta.

El presidente de la entidad vecinal, Antonio Ruiz, considera que estas obras de reforma son una gran oportunidad para convertir la fachada marítima de más de tres kilómetros de recorrido es un espacio de alto standing. Además, Ruiz advierte de que su asociación luchará para poner a raya las terrazas del Paseo Marítimo, que según denuncia, la gran mayoría se extienden más allá de lo que permite la ley.

P. – ¿Cómo creen que se han ido desarrollando las obras de reforma del Paseo Marítimo?

R. – La verdad es que han ido lentas. Los plazos que tenían se han retrasado. La última fecha que nos han dado es para el mes de abril del próximo año y la verdad es que vemos que es difícil que lleguen. En la parte del mar todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, el objetivo de estas obras es que se mejore la calidad del Paseo Marítimo. Consideramos que es un lugar en el que se pueden poner comercios de alto standing o de un nivel importante para mejorar la imagen de toda la zona, no como ahora, que hay puestos de kebabs y take away que dan una imagen muy pobre. Actualmente, mucha gente viene aquí a armar lío y follón.

P. – Hace relativamente poco se abrieron las terrazas de los locales. ¿Les preocupa este tema?

R. – Será nuestro caballo de Troya a partir de ahora. Se han abierto las terrazas en unas calles que son más amplias y se tiene que respetar la delimitación, cosa que el 80% de los establecimientos no cumplen. Esperamos que a partir de ahora tanto la Autoridad Portuaria como la Policía Local consigan que las terrazas ocupen exactamente el espacio que tienen que ocupar, como pasa en el Paseo Mallorca y en otros sitios de la ciudad. Ahora hay más gente, más ruido y es más caótico todo. Entonces esperamos que esto sí sea un tema que se trate a partir de ahora y se consiga que se establezca un control.

P. – ¿Cómo valoran la reforma del Puerto de Palma?

R. – Nos han explicado el proyecto y nos van a dejar intervenir. Hemos dado una serie de sugerencias que creo que algunas se aceptarán. Esperamos que no se pongan bares, no es algo que nos haga falta, y queremos que haya servicios como la Escuela de Náutica o un Museo Marítimo. Una serie de servicios que queremos que estén en Palma y no lejos de la ciudad como están ahora. También nos gustaría que los cruceros vayan todos a un único muelle en Porto Pi. Todo se irá hacia el Dique del Oeste, con lo cual el mar de plástico que tenemos en el centro de Palma no existirá.

P. – ¿Cómo están las relaciones de la Asociación con el Ayuntamiento de Palma del alcalde Jaime Martínez? ¿Cuáles son las principales quejas que le han transmitido?

R. – Hay una relación fluida con el Consistorio, nos reunimos mensualmente y exponemos los principales problemas que tenemos. Una de las exigencias que les hemos transmitido es el tema del parking. Se han reducido las plazas de forma importante, lo que provoca que la gente a veces aparque donde no debe. Otro tema es el tráfico caótico que hay por las obras. Queremos una circulación más relajada y tranquila. Al final, la regulación del tráfico vendrá por los semáforos cada 100 metros, que evitarán que la gente corra.