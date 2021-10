Se le puede ver con frecuencia por las calles de Palma, frente al Consell de Mallorca, el Parlament, en la Plaza de España o frente a la sede del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales denunciando, megáfono en mano, los abusos sexuales a menores tuteladas y la retirada injustificada de la custodia de niños y niñas a sus padres. Es Antonio Estela (Palma, 1972) a quien muchos toman por loco aunque los hechos que se van conociendo demuestran lo contrario. Él también fue un menor tutelado y dice que sufrió mucho en el centro de acogida.

Aparte de las denuncias a viva voz y las concentraciones que organiza, ha presentado diversas demandas en los Juzgados, algunas por abusos y otras por acogidas irregulares de menores. Ni el Consell de Mallorca que preside la socialista Cati Cladera ni el Govern de Francina Armengol, también del PSOE, le han hecho caso pero parece que todas sus denuncias tienen base y responden a la realidad.

En esta entrevista Estela denuncia que la Administración, Govern y Consell principalmente, se niegan a investigar los casos de abusos sexuales a menores tuteladas porque quieren evitar el escándalo y porque hay mucho que esconder.

P.-¿Está usted tan loco como dicen?

R.-Todo lo que he denunciado se ha corroborado y por estas denuncias he tenido muchos problemas. Incluso un fiscal pidió que me hicieran un test psicotécnico para meterme en un psiquiátrico. Me querían tomar por loco. Lo que tenía que hacer este fiscal es abrir una investigación de oficio sobre lo que yo denunciaba y no lo ha hecho.

P.-Ahora se ha conocido el caso de las tres chicas que fueron acosadas sexualmente cuando estaban bajo la tutela del Consell de Mallorca. Ha anunciado que presentará una denuncia judicial.

R.-Será así. Ya se están tomando las medidas oportunas para presentar la demanda. Se hará cuanto antes.

P.-¿Conoce más casos de abusos dentro de los centros de acogida?

R.-Lo de estas tres chicas no es un caso aislado. Hay muchos más casos y

saldrán a la luz. Hay educadores que llevan años abusando y violando a niñas en los centros y haciendo todo cuanto han querido y educadores que se enamoran de las niñas y mantienen relaciones allá adentro.

P.-¿Lo puede demostrar?

R.-Doy fe de ello porque me consta y tengo muchas pruebas de todo lo que estoy denunciando. La Administración sabe lo que está pasando pero lo tapa. No puede ser que los centros de acogida de menores estén llenos. Cada vez hay más centros y cada vez están más llenos y todo porque hay retiradas de custodia que no están justificadas.

P.-¿Retiradas de custodias a los padres que no están injustificadas?

R.-Le retiran el niño o la niña a sus padres porque son pobres y piden ayuda. Esto no es motivo para quedarse con el menor y esto lo ha reconocido incluso el hasta hace poco defensor del Menor Serafín Carballo, que me ha dado la razón.

P.-Si los padres no pueden mantener a su hijo puede estar justificado que lo tutelen la Administración.

R.-Lo que debería hacer la Administración es ayudar a la familia. Mirar más por los niños y por las familias.

P.-Volviendo a los casos de abusos y explotación sexual de menores tuteladas, ¿cree que el Consell de Mallorca y el Govern tienen interés en ocultar lo que sucede?

R.-Por supuesto. Lo están ocultando y si no hubiera nada que ocultar no lo harían. Hay gente importante detrás de todo esto. Si todo fuera trasparente y limpio no se ocultaría nada. Aquí lo que existe es un buen negocio económico porque si no hubiera dinero de por medio, no se tocaría a un solo menor. Además, no puede ser que sea un funcionario el que acuse a un padre o una madre de abusar de su hijo o hija, deber ser un fiscal y los fiscales no lo hacen. Esto es gravísimo.

P.-¿Cómo valora la gestión del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales?

R.-Está todo podrido. Hay menores tutelados que están en la calle, niños que no vuelven y niños que han desaparecido. Todo esto lo ha dicho el ministro de Interior, Grande-Marlaska. Dijo que más de 2.500 niños tutelados han desaparecido. Cuando yo lo decía, nadie me creía.

P.-¿Por qué cree que el Gobierno se niega a investigar estos casos?

R.-Hay muchos intereses económicos, mucho amiguismo y mucho enchufismo.