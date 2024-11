La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la declaración como investigado, entre otros, de Nacho Díaz Tapia por su participación en las gestiones realizadas por la trama Koldo para conseguir contratos millonarias con los gobiernos de Canarias y Baleares. Nacho Díaz es el representante de la multinacional Eurofins Megalab que negoció con la entonces consellera de Salud, y hoy diputada socialista, Patricia Gómez, dos contratos por valor de 1,1 millones de euros para realizar pruebas PCR.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, la declaración como imputado de Nacho Díaz, uno de los socios de Aldama, mediante un escrito que data del pasado 7 de noviembre.

Fruto de las negociaciones de Díaz con Patricia Gómez, el Govern balear adjudicó a dedo y utilizando la vía de urgencia dos contratos con la empresa Eurofins Megalab por un importe de 1,1 millones de euros para la realización de pruebas PCR a los residentes de las Islas Baleares que viajaban desde la Península. Los contratos se firmaron después de que Koldo García, ex asesor del ex ministro socialista de Transportes, José Luís Ábalos, llamara por teléfono a la entonces presidenta del Govern en agosto de 2020 y enviara posteriormente a Nacho Díaz a negociar con Patricia Gómez.

El primer contrato de emergencia con la empresa Eurofins Megalab se firmó en enero de 2021 por un importe de 464.064 euros y, el segundo, en mayo del mismo año, por 660.576 euros.

Los dos contratos se adjudicaron de forma directa abusando de la vía de urgencia en lugar de convocar un concurso público.

Tal y como revelan las conversaciones intervenidas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama Koldo mantuvo conversaciones con Patricia Gómez y altos cargos del Servicio de Salud (IB-Salut) como Juli Fuster y Manuel Palomino y el entonces conseller de Transportes Marc Pons, hoy diputado socialista en el Parlament.

«La Consejería de Salud está en el centro de la ciudad, Plaza de España 9. Os espero a partir de 9.30 horas no tengo agenda, por tanto no os preocupéis (sic)», escribió Patricia Gómez a Nacho Díaz para concertar la cita.

«Voy a intentar cambiar la reunión del viernes al jueves para poder estar el viernes por la mañana pronto allí y de esa manera no quitarte tiempo en tu día libre», respondió Nacho Díaz a la consellera de Salud, que acabó citándole en su despacho a primera hora del viernes 21 de agosto de 2020.

Según el informe de la UCO, el día de la reunión con Patricia Gómez, Nacho Díaz estuvo en contacto permanente con Víctor de Aldama, a quien informó de sus movimientos y del éxito del encuentro. «Como sigamos así, el chino no va a parar de hacer máquinas», le dijo Díaz en una conversación intervenida por la UCO. En ella hacía alusión al proveedor asiático del que se abastecía la trama. Aldama le contestó: «Que no pare, que no pare».

La reunión dio sus frutos y tan sólo un día después el entonces jefe del IB-Salut Manuel Palomino escribió a Nacho Díaz para informarle sobre el éxito de la operación. «Estamos interesados en vuestra colaboración. Estamos pensando en un cribado poblacional. Hablamos. También me gustaría que nos pasaras propuesta para vuestros reactivos (toma de muestra y PCR)», le explicó por correo electrónico Palomino.

Tres meses después de reunirse con Patricia Gómez, el socio de Víctor de Aldama volvió a ponerse en contacto con el Govern de Armengol para impulsar el negocio de los PCR. En este caso se pusieron en contacto con Juli Fuster, marido de la consejera Patricia Gómez. «Buenas tardes Juli. Espero que estéis bien. Tenemos ya lista la maquinaria que nos va a dar la posibilidad de la rapidez y número de pruebas. Cuando podáis hablamos, y poder ver cómo está el proyecto. Un saludo», escribió Tapia.

Los contratos adjudicados por el Gobierno autonómico de Francina Armengol suman 11 millones de pelotazo gracias a negocios durante la pandemia. Las sociedades que los socios de Aldama utilizaron para lucrarse fueron Soluciones de Gestión, Eurofins Megalab e Injoo Technology. Soluciones de Gestión aportó mascarillas defectuosas que no protegían y que costaron millones de euros públicos.

Injoo Technology, por su parte, se vio beneficiada con una adjudicación directa y sin convocatoria de concurso, por un valor de 6,1 de millones de euros. Detrás de esta sociedad aparece un empresario chino que aprovechó la crisis sanitaria para cambiar su objetivo social y, a través de los contactos que mantenía la trama de Aldama, logró adjudicarse un importante encargo de material de protección individual frente al virus, así como test de análisis del coronavirus. Todos estos contratos están bajo investigación judicial en la Audiencia Nacional a raíz de una querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

El actual Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ha anunciado que auditará los dos primeros contratos con Eurofins. La auditoría de estos dos expedientes (que se suman al resto de contratos de emergencia suscritos durante la pandemia de la Covid) se realiza precisamente a raíz de la publicación de un demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se hace referencia a la contratación de servicios a la empresa Eurofins Megalab, SA.