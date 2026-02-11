Angustioso rescate de un hombre atrapado en su barco por la mala mar en el Molinar

El barrio palmesano del Molinar vivió este pasado martes unas horas especialmente angustiosas durante el rescate de un hombre de unos 40 años de edad cuya embarcación se había quedado encallada a causa de la mala mar provocada por el temporal de viento y fuerte oleaje que azotaba la costa. La situación generó una gran expectación en primera línea de mar, donde las rachas y el estado del agua dificultaban cualquier maniobra.

El rescate tuvo lugar entre las 18:30 y las 20:30 horas, dos horas largas en las que el afectado permaneció atrapado sin poder desvarar su barco, de unos siete metros de eslora. La embarcación, zarandeada por las olas y a merced del viento, quedó en una posición comprometida, lo que obligó a extremar las precauciones.

Rápidamente, numerosos prácticos del puerto del Molinar y efectivos de Salvamento Marítimo acudieron en su ayuda por vía marítima. Sin embargo, la mala mar y la fuerza del oleaje impidieron que las embarcaciones de rescate pudieran aproximarse con seguridad hasta el punto en el que se encontraba el náufrago.

Durante todo ese tiempo, el tripulante se refugió en el interior de la embarcación, donde aguardó la llegada de ayuda intentando mantenerse a salvo pese a la incertidumbre del momento. Finalmente, ante la imposibilidad de intervenir desde el mar, se activó un helicóptero de Salvamento Marítimo. Uno de los rescatadores descendió mediante grúa hasta la embarcación para reunirse con el perjudicado y asegurar la operación. Instantes después, ambos fueron izados hasta la aeronave y trasladados a un lugar seguro.

La escena fue seguida con preocupación por numerosos vecinos de la zona, algunos de los cuales alertaron al 112 al presenciar la complejidad del operativo. El barco quedó encallado en unas rocas, donde ha pasado la noche a la espera de ser retirado cuando el estado del mar lo permita.