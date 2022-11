Andratx presenta su nueva marca y web turística de ‘Visit Andratx’ en la WTM de Londres

La alcaldesa del Ayuntamiento de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y la regidora de Turismo, Juana Dols, presentaron este lunes en la World Travel Market (WTM) de Londres la nueva marca y la web actualizada de Visit Andratx. Según ha precisado el consistorio andritxol en un comunicado, la finalidad de esta iniciativa es potenciar la promoción turística del municipio los 365 días del año en el mercado emisor de Reino Unido.

Durante el acto, la primera edil popular de Andratx pronunció lo siguiente: «Durante los últimos meses hemos trabajado de manera incansable para que nuestra imagen turística nos ayude a desestacionalizar nuestro municipio porque queremos que desde cualquier lugar del mundo se enamoren de nuestro sol de Poniente».

Además, Gonzalvo prosiguió su discurso afirmando que «el sol es la marca turística» del municipio andritxol y «los rayos representan los cinco núcleos urbanos: el azul turquesa de Camp de Mar, el naranja cálido de las puestas de sol de Sant Elm, el verde de los bosques de s’Arracó, el gris de la piedra de Andratx y el azul marino de las aguas del Puerto».

«En Andratx apostamos por la promoción turística, tenemos que saber gestionar el éxito y Visit Andratx es la ventana en la que asomarse desde cualquier lugar del mundo y conocer todo lo que ofrece de nuestro

municipio», añadió Gonzalvo y confirmó que «Andratx lo tiene todo».

Por su parte, Dols destacó que «Andratx es mucho más que sol y playa, Andratx es cultura, patrimonio, deporte, música, mar y montaña». «Andratx ha sido refugio espiritual de importantes escritores, pintores y artistas que han hecho de nuestros bosques, puertos y patios el inicio de su universo creativo», concluyó .

Cabe señalar que la presentación contó con la asistencia de altos cargos del Partido Popular, como la presidenta del PP en Baleares, Marga Prohens, el presidente del partido en Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente popular de Palma, Jaime Martínez.

A través de una nota de prensa, el PP quiso alabar el esfuerzo de la alcaldesa Gonzalvo y particularmente Prohens destacó su gran labor desde llegó al gobierno municipal para poner en marcha las oficinas de información turísticas «en tan solo tres meses» después de que «el PSOE las tuviera cerradas durante toda la legislatura».

«Esto demuestra que Andratx es un claro ejemplo de gestión turística y lo ha hecho reduciendo tasas y bajando impuestos. Aplicando la política fiscal que defendemos desde el PP», concluyó la presidenta popular. Las cuentas de Twitter del PP también han aprovechado la ocasión para felicitar al Ayuntamiento andritxol y a su alcaldesa.

