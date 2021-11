El Ayuntamiento de Palma concederá este año a los trabajadores públicos municipales la Medalla de Oro de la ciudad por su trabajo y contribución a la mejora de vida de la ciudadanía durante la pandemia de la covid-19.

Para este fin, el teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social del Consistorio palmesano, el nacionalista Antoni Noguera (Més per Mallorca), ha iniciado los trámites oportunos para iniciar el expediente de concesión de este galardón cuya entrega tiene lugar durante la celebración de la Festa de l’Estendard el próximo 31 de diciembre.

La distinción se hace extensiva, no solo a los funcionarios, sino a todos los empleados municipales, incluidos los operarios de empresas municipales y organismos autónomos que durante el confinamiento, la mayoría estuvo haciendo teletrabajo.

Los empleados públicos palmesanos cogerán el testigo de unos galardones que el año pasado fueron concedidos, entre otros, a Tolo Güell, Aires Mallorquins, Pedro Comas y España Hockey Club. La concesión de la Medalla de Oro de hijo o hija ilustre, o la declaración de hijo adoptivo o hija adoptiva de la ciudad, puede partir desde cualquier entidad o corporación que podrá formular la propuesta razonada de proclamación.

El expediente de concesión se inicia mediante decreto de la Alcaldía sobre la conveniencia que se incoe el mismo al objeto de determinar, si reúne las condiciones para la concesión del honor y de la distinción a que se refiere. A continuación, el primer edil, José Hila, designa al regidor o regidora que haya de actuar de ponente con el fin de que recopile todos los méritos que reúna la persona propuesta, así como los oportunos justificantes.

En este caso, ha sido designado el concejal Noguera, que encara su retirada de la vida política, después de haber sido alcalde de Palma durante los dos últimos años de la pasada legislatura.

Para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del jurado, por lo que los 29 concejales de gobierno y oposición tendrán que dar su visto bueno a un galardón cuya concesión, previamente, se pacta entre todas las fuerzas políticas municipales.

No obstante, en caso de que no pueda producirse la proclamación por no haberse conseguido los votos necesarios para ello, deberá practicarse una diligencia en el expediente. En la misma, se hará constar “estudiado el presente expediente el jurado acuerda su archivo” o bien “estudiado el presente expediente el jurado entiende que deben iniciarse los trámites para la concesión, si cabe, de la Medalla de Oro de la Ciudad”.

La diligencia deberá ser suscrita por el presidente o presidenta y por el secretario o secretaria. El acto de concesión del 31 de diciembre se celebrará bajo la presidencia del alcalde con la asistencia de los miembros de la Corporación, homenajeados y familiares, así como autoridades y público en general.

Se dará lectura a la biografía del hijo o hija ilustre proclamado y las causas de la declaración de hijo adoptivo o de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad.