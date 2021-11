Reacción contundente de Ciudadanos y Vox al escrito remitido por el Ayuntamiento de Palma a todos los funcionarios municipales para que atiendan siempre en catalán y utilicen el castellano sólo en casos excepcionales, acusando al alcalde socialista José Hila de estar al servicio de los “delirios catalanistas”.

La polémica circular fue remitida desde el departamento municipal de Política Lingüística, controlado por los separatistas de Més per Mallorca, en concreto, por el concejal Llorenç Carrió. Desde Vox, el coordinador de esta formación en Palma, Sergio Rodríguez, ha cargado contra este edil nacionalista al que tilda de “camarada comisario catalanista”, lamentando que “una vez más deslice sus tics totalitarios y sus obsesiones lingüísticas”.

Rodríguez recuerda que el concejal Carrió, cuya formación gobierna en coalición con socialistas y populistas de Unidas Podemos en el Consistorio de Palma, “ya consiguió meter en los presupuestos, en plena pandemia, varias plazas para lo que ellos llaman dinamizadores lingüísticos».

Unos empleados del departamento de Política Lingüística que Rodríguez califica como «chivatos pagados con el dinero de nuestros impuestos dedicados a denunciar comercios en los que no se atienda en catalán”.

En la misma línea, Rodríguez critica que el concejal Carrió dirija sus amenazas a los funcionarios municipales, “remitiendo una circular propia del régimen totalitario que quieren imponer en el Ayuntamiento». Un escrito que tildó de “panfleto” dirigido a los empleados municipales “con el beneplácito del alcalde Hila, que es incapaz de desarrollar un discurso en catalán si no lo lleva escrito”.

“Los funcionarios del Ayuntamiento han de estar al servicio de los ciudadanos y no de los delirios pancatalanistas de los regidores independentistas”, remachó el coordinador de este partido en la capital balear.

Desde Ciudadanos (Cs), su portavoz en el Consistorio, Eva Pomar, manifiesta abiertamente que el área de Política Lingüística del Ayuntamiento de Palma “es totalmente prescindible en estos momentos y hemos presentado enmiendas a los presupuestos de 2023 para que esas partidas se destinen a limpieza, tercera edad y seguridad ciudadana”.

Pomar recuerda que los trabajadores del Ayuntamiento “no necesitan que se les diga en qué lengua deben hablar, lo importante es que sepan castellano y catalán lo suficiente como para atender a los ciudadanos en la lengua en la que éstos se expresen”. Por ello, manifestó que “la lengua nunca puede ser un conflicto y no se debe perseguir a los que hablen la lengua del Estado, el castellano.

En este sentido, Pomar subraya que “una cosa es la ideología de los nacionalistas de Més y otra, la realidad de nuestra ciudad. A un recién llegado no le vas a hablar en catalán porque no te va a entender”. Por ello, consideró que el concejal Carrió «demuestra mucho desconocimiento de lo que se vive en las calles de Palma, donde no existen conflictos lingüísticos”.

Desde el PP, su portavoz, Jaime Martínez, destacó la necesidad que el alcalde Hila parece tener «de confrontar a la gente en temas innecesarios como es el de la lengua y ahora también mete a los funcionarios».

«Quieren romper la cordialidad en el trato entre funcionarios y ciudadanos», indica Martínez, que rechaza «la persecución que supone el obligar al uso de una lengua por encima de la otra». Por ello, ya avanza que cuando gobierne el PP «volveremos a instaurar que el ciudadano se dirija al Ayuntamiento en la lengua que considere y que el Consistorio le responda en la que él elija».