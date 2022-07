El alcalde se carga la principal postal turística de Palma mientras promociona la ciudad en Nueva York

El alcalde socialista, José Hila, se carga la principal postal turística de Palma poniendo patas arriba el Parc de la Mar todo este verano para la renovación del pavimento mientras promociona y vende la imagen de la ciudad en Nueva York.

En vez de retrasar unos trabajos que estaban previstos hace más de un año, el gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y de Podemos, ha justificado ante los restauradores y comerciantes del entorno la decisión de comenzarlas ahora por el encarecimiento de los materiales de construcción que no paran de subir y cada semana que pasa serán más caros.

Los trabajos arrancaron el pasado lunes con el vallado perimetral de toda esta zona de primera línea, y desde entonces, decenas de operarios llevan toda la semana picando el pavimento y así continuarán hasta el mes de noviembre.

Este es el panorama de polvo, ruido y escombros por doquier que se encuentran los turistas nada más desembarcar en la zona procedentes del Puerto de Palma, los miles de cruceristas que son transportados en autocares al centro histórico para comenzar su itinerario por el casco antiguo de la ciudad, Parc de la Mar, Catedral, plaza de Cort, Plaza Mayor etcétera.

«Es un desastre, se han cargado en verano esta zona, la principal tarjeta de visita de Palma, y después se va el alcalde a Nueva York a promocionar Palma, para que cuando lleguen los turistas se encuentren esto, no es normal, no pueden hacer esto», lamenta la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste. Pero las obras no tienen marcha atrás para desazón, por ejemplo, de un concesionario municipal de un bar restaurante en el Parc de la Mar al que han arruinado el verano.

Las obras han empezado con la tala de una docena de árboles que, según el área de Infraestructuras, se habría detectado que están en mal estado. Las obras que durarán cinco meses se ejecutarán por sectores, y la previsión es iniciar durante estos meses la parte situada al lado de la rampa, lo que ha obligado a cortar el acceso a algunas de las salidas del parking subterráneo que comunica con la Avenida de Antoni Maura.

Y mientras esto sucede en la principal puerta de entrada a la capital balear en plena temporada de verano, el alcalde lleva toda la semana vendiendo en Nueva York su apuesta por la excelencia turística presentando una ciudad cosmopolita, urbana, abierta, moderna y segura los 365 días del año.

En un comunicado el Ayuntamiento de Palma aseguró que el alcalde reconoció ante los operadores turísticos presentes que sabe que «el turista americano es exigente, que busca un producto muy a medida, que persigue la excelencia y la calidad, y esto nos permite dar salida a nuestra oferta, tan especializada y completa, y es que Palma lo tiene todo», incluidas unas obras que tienen patas arriba la principal postal turística de la capital balear en plena temporada de verano, y casi hasta finales de año.