La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha exigido a la dirección nacional del PP que no se dedique a «buscar escándalos los unos de los otros». «Si tenemos noticia de un escándalo, evidentemente lo denunciamos. Pero utilizarlo para otras finalidades no me parece bien», ha apostillado.

La dirigente popular, que se encuentra en Palma para presentar su libro Sin complejos, ha realizado estas manifestaciones para OKBALEARES y ha asegurado que no le parece bien «amenazar con escándalos para evitar que la presidenta de la Comunidad de Madrid se presente a las elecciones internas del partido en Madrid».

Por ello, ha instado a los populares a que se dediquen «a lo que se tiene que dedicar: luchar en contra de Pedro Sánchez y los comunistas independentistas y Bildu-etarras que le apoyan, y defender a los ciudadanos de la subida increíble del precio de la luz, el gas, el gasóleo, una inflación del 6%, un paro que presumen mucho de que hay más empleo, pero somos el país con mayor número de parados del mundo occidental».

Para Aguirre es el momento de decir que «si la derecha estuviera unida, podríamos estar en el Gobierno. Y ha recordado que «mientras Mariano Rajoy recibió de José María Aznar un PP en el que estábamos todos los que estábamos a la derecha del Partido Socialista, cuando Mariano Rajoy se lo pasa a Pablo Casado, se lo pasa dividido en tres: Vox, PP y Ciudadanos».

La razón de esta fragmentación radica, a su juicio, en que tras la mayoría absoluta lograda en 2011, «no fuimos capaces de cumplir con nuestros principios y nuestros valores, y ni siquiera cumplimos el programa electoral: subimos los impuestos en vez de bajarlos, no derogamos la Ley de Memoria Histórica que llevamos en el programa y los españoles decidieron votar otras opciones, como Ciudadanos y Vox».

Sobre la formación de Santiago Abascal, Aguirre ha afirmado que es un partido político «con el cual yo tengo discrepancias, pero es verdad que también tiene cosas con las que estoy de acuerdo, que son más importantes que las discrepancias».

Por último y preguntada por la postura de Pablo Casado de no pactar con Vox en Castilla y León, Aguirre fue tajante al respecto: «El que va a decidir el gobierno que se hace va a ser Alfonso Fernández Muñeco», ha zanjado.