Aguirre: «Hay que ser listos, ésta es una eliminatoria de 180 minutos»

«Hay que ser listos, ésta es una eliminatoria de 180 minutos», dijo hoy Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de ida de la semifinal de Copa que disputará mañana el Mallorca ante la Real Sociedad a las nueve de la noche en Son Moix. «Vamos a pasar página de lo que sucedió en San Mamés», aseguró el mexicano, que adelantó la titularidad de Abdón. También confirmó la recuperación de Samú Costa, aunque insistió sobre la alineación en que «no diré nada más».

«El partido nos genera mucha ilusión porque hay gente en el equipo que nunca había estado en una semifinal. Es el último encuentro de Copa de este año en Palma y hay que dar una buena imagen, pero hay que entender que ésta es una eliminatoria de 180 minutos y que nada termina aquí mañana. Hay que ser inteligentes, pero la palabra para definir lo que nos espera mañana es ilusión», dijo Aguirre, que aseguró que el 4-0 del viernes ya estaba olvidado: «Hay ganas de pasar página. Ésta es otra competición y estamos al 50% cada uno en esta eliminatoria».

El entrenador azteca alabó a su rival y insistió en la necesidad de tener paciencia en la eliminatoria: «He tenido la oportunidad de jugar dos semifinales y la experiencia me demuestra que en el partido de ida nunca se resuelve nada. Debemos ir con mucho cuidado porque nos ha costado mucho la Real Sociedad en su estadio. Hemos perdido 1-0 cada vez con bloqueos en el área que son evitables. Estamos advertidos de que esto va a pasar. También sabemos que no nos dejarán manejar las transiciones porque se irán al suelo cuando sea necesario. Es un equipo que sabe bajar al barro y que corre como un equipo pequeño aunque no lo sea ni mucho menos».

«Los jugadores están hipermotivados en esta eliminatoria. Casi no hace falta ni que hable con ellos porque son todos conscientes de la gran oportunidad en la que están», añadió Aguirre, que no quiso profundizar demasiado en la última derrota del equipo: «El error grave que tuvimos en Bilbao fue que perdimos 15 balones en nuestro campo. No supimos leer el partido y podéis tener la seguridad de que mañana no vamos a equivocarnos de esa forma».

«Los dos primeros goles fueron un churro. No es fácil reponerse a un mazazo así en un escenario difícil y ante un rival complicado. El equipo se desconectó y voy a estar muy pendiente de que algo así no nos vuelva a pasar. Con el 1-0 hubo un agarrón muy claro a Raíllo que pudo cambiar el partido, pero no quiso entrar el VAR, no sé por qué, pero no quiero poner pretextos. A llorar a la llorería», dijo sonriendo.

Aguirre pidió para finalizar el apoyo de la afición «espero mañana un estadio lleno que nos lleve en volandas como fue ante el Girona. Es muy importante para los jugadores» y acabó la rueda de prensa repitiendo el mismo mensaje con el que la empezo: «Antes el gol como visitante valía doble y le daba mucha ventaja al equipo que jugaba el partido de vuelta en casa, pero ahora es diferente. Por eso insisto en que hay que ser inteligentes porque es sólo el primer acto de una eliminatoria de 180 minutos».