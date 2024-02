4-0. El Mallorca claudica ante el Athletic y ante Figueroa Vázquez

El Mallorca claudica ante el Athletic y ante Figueroa Vázquez en San Mamés y aparca la Liga para pensar en la semifinal de Copa del próximo martes ante la Real Sociedad. No hubo sorpresa en San Mamés y esta vez Rajkovic no pudo evitar recoger cuatro balones de sus redes porque el equipo no pudo con los hermanos Williams ni con la presión de uno de los estadios más complicados de la categoría porque no se tomó el partido como debía y salió sin ningún tipo de tensión al terreno de juego. Ahí está el resultado para demostrarlo.

A los 16 minutos ya ganaba 2-0 el Athletic con dos goles del lateral Yuri, que vivió la noche más productiva de su carrera al rematar dos acciones de estrategia, la primera una falta y la segunda un córner. En medio hubo un agarrón a Raíllo en el área del Athletic con 1-0 en el marcador que por supuesto Figueroa no vio.

Sí que percibió, según su desquiciado criterio, lo que según él fue un penalti de Raíllo a Nico Williams. El capitán del Mallorca no daba crédito a lo que estaba viendo, pero por suerte el VAR intervino para hacerle ver su error y no tuvo otro remedio que dar marcha atrás. Del primer tiempo vale la pena rescatar una parada antológica de Rajkovic a Guruzeta que será sin duda una de las mejores de la temporada en la Liga.

Aguirre intervino tras el descanso retirando a Copete y dando entrada a Muriqi, pero no sirvió de nada. Rajkovic evitó el 3-0 ante Iñaki Williams, pero no pudo impedir que poco después Guruzeta rematara bajo palos al fondo de la red. El gol no debió subir al marcador porque el delantero del Athletic estaba en fuera de juego, pero ante la indignación del cuerpo técnico del Mallorca el VAR validó la acción. La noche acabó con el cuarto gol, obra de Muniain a poco del final para cerrar un partido para olvidar en todos los sentidos porque el Mallorca no llegó ni a comparecer en San Mamés

Apagados los focos de San Mamés, toca resetear de la Liga hasta el próximo fin de semana para poner todos los sentidos en el partido del martes ante la Real Sociedad, la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo está a 180 minutos de la cuarta final copera de su historia y toca dar el do de pecho, pero no será sencillo porque exactamente lo mismo piensa su rival. Se viene partidazo en Son Moix. Partidazo de los grandes.