El dato que no te podrás creer del árbitro del Athletic-Mallorca

El dato que no te podrás creer del árbitro del partido Athletic-Mallorca de esta noche en San Mamés es muy sospechoso: Figueroa Vázquez, adscrito al colegio andaluz, ha pitado todos los encuentros jugados esta temporada por los de Aguirre ante equipos vascos. ¿Sólo es una casualidad? Difícil creerlo cuando, además, éste es su tercer Mallorca-Athletic consecutivo, el cuarto en total. Por cierto que con Figueroa Vázquez los rojillos no han ganado un solo encuentro en toda su historia: seis derrotas y tres empates.

Por números no hay árbitro más nocivo para el Mallorca que Figueroa Vázquez, con el que además no sólo es que no se haya podido ganar nunca un solo partido. Es que además esta temporada el equipo de Aguirre no ha podido ni siquiera marcar un gol cuando se lo ha encontrado en el campo. Éste será el cuarto encuentro en el que se lo tope en este curso y en los tres anteriores el saldo ha sido de dos empates a cero en Son Moix ante Athletic y Alavés y una derrota por la mínima en el Reale Arena ante la Real Sociedad.

Hasta ahora ha dirigido los partidos del Mallorca en San Mamés ante el Athletic (2-0), en Vallecas ante el Rayo (3-1), en el Ciutat de Valencia ante el Levante (2-0), en Son Moix ante el Valencia (0-1), la pasada temporada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (4-1) y en Son Moix ante el Athletic (1-1) y ésta de nuevo ante el Athletic (0-0), en San Sebastián (1-0) y ante el Alavés en Son Moix (0-0) . Tres empates y seis derrotas. El saldo no puede ser más desolador.

A Figueroa se le recuerda por el Mallorca-Athletic de la recta final del curso anterior. El partido, que se disputó en Son Moix el pasado dos de mayo, acabó con una verdadera trifulca cuando en el minuto 95 señaló penalti por manos de Galarreta. Las manos existieron, pero en la jugada precedente hubo otras del bilbaíno Adu Ares que obvió por completo. En el VAR estaba Estrada Fernández, pero no se supo nunca si llegó a advertirle y él no quiso ir a revisar la jugada o si no recibió ninguna indicación al respecto. Sea como sea, aquel empate evitó que el Mallorca pudiera pelear por jugar en Europa.

¿Ganará hoy por fin el Mallorca un partido con Figueroa Vázquez? Las estadísticas dicen que no, pero en algún momento tienen que romperse. Por cierto que en el VAR estará Prieto Iglesias, otro habitual en la sala VOR en los encuentros del equipo bermellón.