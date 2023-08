Caos, aglomeraciones y colas interminables. Es el resumen del estado en el que se encuentra el Aeropuerto de Palma, que está sufriendo este lunes las consecuencias del temporal que azotó a Baleares el domingo. Se han registrado un total de 300 modificaciones de vuelos (retrasos o cancelaciones) por las adversas condiciones meteorológicas, hecho que ha provocado que el aeródromo haya amanecido en el más absoluto descontrol.

La previsión de Aena es que el aeropuerto de Palma vaya recuperando lentamente la normalidad perdida y se deje atrás el colapso actual, pero hasta ahora hay cientos de personas en Son Sant Joan que les espera un día duro hasta que puedan coger su vuelo. Desde el aeropuerto se está intentando gestionar todos los vuelos que han sufrido variaciones por culpa del mal tiempo.

Mientras tanto, este lunes nos está dejando una situación excepcional. Muchos turistas se han visto obligados a dormir en el suelo del aeropuerto después de ver que su vuelo haya sido cancelado. Una pasajera que iba a coger su avión esta mañana relata que «pocas veces había visto el Aeropuerto de Palma de esta manera. Es un caos. Hay gente durmiendo por todas partes. Es un desastre».

Según la Agencia Estatal de Meteorología, no hay alertas por tormentas y lluvias, por lo que el horizonte para los usuarios del aeropuerto es un poco más esperanzador que ayer. Un usuario cuenta que «miras a cualquier lado y hay aglomeraciones de gente. Hay colas interminables. Estoy alucinando con la gente que hay».

Una de las zonas donde más colas ha habido durante esta mañana es la de los controles. Cientos de turistas han tenido que esperar mucho tiempo hasta que llegara su turno y poder pasar el control.

Otro usuario que acababa de llegar de Valencia afirma que «estoy alucinando con la cantidad de gente que hay. Desde que he bajado del avión he visto el panorama. Sabía de la tormenta, pero no me esperaba esta situación en el aeropuerto». Desde la cuenta oficial de X (antiguo Twitter) de los Controladores Aéreos aseguran el día de ayer fue «muy complicado para todos» y explican que «hubo que gestionar muchos desvíos a Menorca, Valencia, Alicante o Barcelona».

Con todo, cabe destacar que el Aeropuerto de Palma es el que mayor tráfico internacional tiene. Uno de cada cuatro viajeros internacionales llegados a España durante el pasado mes de julio pasaron por Son Sant Joan, según datos de Turespaña. Para este domingo, de hecho, estaban programados un total de 928 vuelos, los cuales la gran mayoría han sufrido variaciones por el temporal de ayer.