El acusado de violar 20 veces a su hijastra en Mallorca se fuga de la justicia y ordenan su búsqueda

La Audiencia Provincial de Palma ha ordenado la búsqueda y captura del hombre acusado de violar en una veintena de ocasiones a su hijastra en Mallorca tras no haberse presentado al juicio que tenía que arrancar este jueves a las 12:00 horas.

El caso ha dado un vuelvo inesperado en el momento en el que el procesado ha decidido fugarse. El varón se encuentra en paradero desconocido y su defensa asegura no saber nada de él, aunque se han opuesto a la petición de busca y captura del fiscal.

Cabe recordar que la Fiscalía pide por todos los hechos que se le acusan una pena de hasta 15 años de prisión, además de una indemnización de 3.000 euros en favor de la víctima.

Los delitos empezaron a perpetrarse presuntamente en el año 2003. Por aquel entonces, la niña tenía tan sólo nueve años, una etapa en la que la que la infancia suele estar marcada por la confianza plena en el hogar. Sin embargo, desde ese momento y hasta 2010, el procesado violó a la menor una veintena de veces.

Una corta edad con la que la menor ya comenzó a vivir una pesadilla que ha sido silenciada durante mucho tiempo debido a la manipulación psicológica a la que estaba sometida. Su entorno más cercano que debió ofrecerle cobijo se convirtió para ella en un entorno dominado por el miedo.