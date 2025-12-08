Violó 20 veces a su hijastra en Mallorca y la manipulaba: «Si lo cuentas pensarán que estás loca»

Han pasado más de 20 años desde aquellos hechos, pero por fin serán juzgados. La Audiencia Provincial de Palma acoge este próximo jueves el juicio contra un hombre acusado de someter a su propia hijastra menor de edad a un infierno de violaciones durante más de siete años.

Los delitos empezaron a perpetrarse presuntamente en el año 2003. Por aquel entonces, la víctima tenía tan sólo nueve años, una etapa en la que la que la infancia suele estar marcada por la confianza plena en el hogar. Sin embargo, desde ese momento y hasta 2010, el procesado violó a la niña una veintena de veces.

Una corta edad con la que la menor ya comenzó a vivir una pesadilla que ha sido silenciada durante mucho tiempo debido a la manipulación psicológica a la que estaba sometida. Su entorno más cercano que debió ofrecerle cobijo se convirtió para ella en un entorno dominado por el miedo.

Y es que según expone el fiscal en su escrito de acusación, el hombre le decía a su hijastra que no contara nada a nadie porque se pensarían que «estaba loca». Gracias a este método, el hombre pudo sortear la justicia y quedar impune durante muchos años al conseguir el silencio de la joven. Sin embargo, con el paso del tiempo la verdad ha acabado saliendo a la luz y través del juicio se podrá exponer todo lo sucedido y se determinará la responsabilidad del acusado.

Ya convertida en una joven adulta, la víctima verá cómo su testimonio toma forma ante la Audiencia Provincial de Palma. El juicio arrancará este jueves 11 de diciembre a las 12:00 horas.

La Fiscalía pide por todos estos hechos una pena de hasta 15 años de prisión, además de una indemnización de 3.000 euros en favor de la víctima. El delito que se le atribuye es el de agresión sexual continuada.