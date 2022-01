El Papa ha nombrado al actual obispo de Menorca, Francisco Conesa, nuevo obispo Solsona, Lleida. Sustituirá a Xavier Novell, quien renunció al cargo el pasado mes de agosto para contraer matrimonio con la mujer de la que se había enamorado. La toma de posesión del cargo empezará el sábado 12 de marzo y una vez concluido Menorca quedará en sede vacante.

De acuerdo con la normativa canónica, Conesa seguirá hasta el inicio del ministerio episcopal como administrador diocesano de la isla, de la que es obispo titular desde hace cinco años. Nacido en Elche el 25 de agosto de 1961 y ordenador sacerdote en 1985, es doctor en Teología y en Filosofía por la Universidad de Navarra. Ha ejercido en la Diócesis de Orihuela-Alicante, en las parroquias de Nuestra Señora del Carmen de Elche, la Inmaculada de San Vicente del Raspeig y de Nuestra Señora de Gracia de Alicante.

El 27 de octubre de 2016 fue nombrado obispo de Menorca y recibió la ordenación episcopal. Tomó posesión de la diócesis el 7 de enero de 2017, año en el que pasó a formar parte de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española.

Conesa ha asegurado que está alegre por su nombramiento y que comparte la visión de una Iglesia de puertas abiertas, más acogedora, sencilla y con fuerte vivencia de ser comunidad. En una carta dirigida a los fieles de Solsona, ha señalado que le cuesta dejar Menorca por la acogida. «Durante los cinco años que he estado aquí he aprendido a amar a esta tierra, su cultura y, sobre todo, a sus gentes. Ahora el Papa me pide cambiar el rumbo y ser el pastor de Solsona y lo hago cargado de ilusión», ha añadido.

Una vez haya terminado todo el proceso, se tendrá que decidir quién se ocupará de la diócesis de Menorca. Se determinará si se nombra a un administrador diocesano, a cargo del Colegio de Consultores de la Diócesis, o bien un administrador apostólico, que designará directamente el Vaticano.

Sustitución de Novell

Cabe recordar que el anterior obispo de Solsona renunció al puesto por una mujer, con la que se casó a los pocos meses. El religioso dijo que se había enamorado y que «quería hacer las cosas bien». La esposa del antiguo obispo es más joven que él, está divorciada con hijos y es psicóloga de profesión. Por su parte, la diócesis no quiso entrar en detalles y se reafirmó en que los motivos eran personales.

Tras su renuncia, Novell conserva la condición de obispo emérito, aunque tiene prohibido ejercer las funciones que se derivan de su cargo. No puede administrar ningún sacramento o cualquier actividad magisterial, tanto en público como en privado.

Ante el matrimonio, la Diócesis señaló que el Código de Derecho Canónico «estipula que el clérigo que atente matrimonio, aunque sea civilmente, incurre en suspensión latae sententiae».