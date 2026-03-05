Absueltos un padre y un hijo acusados de incendiar su coche para evitar que el banco les reclamara un préstamo

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha absuelto a un padre y a su hijo que se sentaron en el banquillo acusados de haber incendiado un coche en un hospital de Mallorca con un sólo propósito: evitar que el banco les reclamara los hasta 37.000 euros del préstamo con el que lo habían comprado.

La historia arranca el 25 de agosto de 2020. Aquel día, el hijo firmó con una entidad bancaria un préstamo de 37.191 euros para adquirir un vehículo que, en realidad, conduciría su padre. Él no podía solicitarlo por sí mismo ya que arrastraba impagos previos que le cerraban la puerta del crédito. Así que el volante sería del padre, pero la firma fue del hijo.

Pasaron unos meses y el coche empezó a dar guerra. El padre acudió al concesionario para reparar ciertos desperfectos y, ya de paso, solicitó un vehículo de sustitución. La negativa del responsable encendió los ánimos y se produjo un altercado entre ambos.

Los problemas no se detuvieron ahí. En enero de 2021, el padre condujo el coche hasta el Hospital de Son Llàtzer, en Palma, para someterse a un tratamiento médico. Durante su estancia, alguien, cuya identidad sigue siendo un interrogante, abrió el vehículo con un mando a distancia y empleó sustancias inflamables para hacerlo explotar. El coche quedó reducido a un amasijo calcinado. .

El hijo denunció el incendio y dio parte a la aseguradora, reclamando un coche nuevo para su padre. La compañía ofreció 29.000 euros por los daños, una cifra que no convenció al progenitor, que consideró insuficiente la compensación.

Sin embargo, la clave del caso no estaba en la mecánica ni en las llamas, sino en la intención. Las acusaciones sostenían que ambos se habían puesto de acuerdo para provocar el incendio y así eludir el pago del préstamo, incurriendo en un delito de estafa en grado de tentativa y simulación de delito. Pero la Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha considerado que las pruebas practicadas en el juicio no permiten llegar a esa conclusión.

Los magistrados descartan que padre e hijo urdieran un plan con semejante finalidad, subrayando que ninguno de los dos contaba con los conocimientos legales necesarios para deducir que la desaparición del coche por fuego pudiera librarles de la deuda.

Tampoco ha quedado acreditado que indujeran a un tercero a cometer el incendio, hipótesis que, además, ni siquiera fue planteada de forma clara por las acusaciones.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).