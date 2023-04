Vox se adelanta al resto de formaciones, y su líder Santiago Abascal, ha sido el primer dirigente nacional en aterrizar en Palma, para protagonizar el primer acto relevante de la precampaña electoral en Baleares en el que ha calificado al PSOE, y al socialismo, como «la mayor desgracia que le ha pasado a España en el último siglo».

Un acto al aire libre en la céntrica, emblemática y abarrotada Plaza de Sa Feixina de la capital balear, en el que ante más de 1.500 simpatizantes y militantes de su formación el líder nacional de este partido, ha empezado su intervención cargando contra el estado de las autonomías «que venían a solucionar un problema no existía y han creado uno más grave».

«Han convertido Baleares en una colonia de Cataluña. Para qué ha servido el estado de autonomías, para separarnos, dividirnos y crear otros centralismos. Aquí sufrís el de Barcelona, en una actitud colonialista insultante, y pisoteando, el mallorquín, el menorquín, e ibicenco”.

En este sentido, Abascal ha criticado las políticas del gobierno de Pedro Sánchez que «da el premio gordo a los traidores».

«Cuando más desleal seas contra España, mas premio. Si eres de Bildu o separatista catalán premio, y ni a la cárcel. Si has sido leal y has respetado la ley, nadie cuenta contigo. Y nosotros estamos aquí para actuar con lealtad y premiarla. Hay que defender la identidad mallorquina y española, y echar al comunismo y el separatismo de los gobiernos, por que si no, Palma acabará como la Barcelona de la Colau, que es una ciudad donde los turistas son atracados un día si otro también y los okupas están a sus anchas».

Vox arranca la precampaña con unas perspectivas electorales notables en Baleares donde todos los sondeos apuntan que, como mínimo doblará su representación actual en el Parlament balear donde cuenta con tres diputados, y puede tener con ello la llave de la gobernabilidad que ponga fin a dos legislaturas de gobiernos de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos en las Islas.

Y esos pactos poselectorales también estuvieron presentes en la intervención del presidente nacional de Vox, que advirtió al PP que la prioridad es echar a Sánchez, pero ante todo, derogar todo el andamiaje jurídico y legislativo que ha construido en estos cuatro años.

«Echarlo para que se ponga otro señor y que no haga nada, pues no. No queremos un cambio sino una alternativa. Nosotros somos muy claros: vamos a ofrecer una alternativa para echar al socialismo y al separatismo, pero tenemos que saber con quién vamos a hablar, con cuáles de los 17 PP vamos a tratar. Queremos saber quién tenemos enfrente y que lo pactado se cumpla», afirmó Abascal.

El líder de Vox puso, como ejemplo lo sucedido en Ceuta, donde es el partido más votado y el PP permitió que Abascal fuera declarado persona non grata; o el caso de la candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia, «que ha dicho que con Vox nada y se abre a pactar con Compromís, o la de Extremadura que nos ha puesto líneas rojas que son todas socialistas. Pues si es así será difícil», abundó el número uno nacional de este partido.

Por último, arremetió con la agenda globalista 2030 impuesta por el Foro de Davos y defendida a pie juntillas por el presidente Pedro Sánchez.

“El del Falcon que se reúne con los multimillonarios y viene aquí a decirnos lo que tenemos que hacer con una agenda que hunde este país, que nadie ha votado, que lleva al suicidio energético, que prohíbe que explotemos nuestros recursos. Quieren que vivamos en las cuevas y se olvidan de los más pobres y humildes que dicen defender», lamentó Abascal.