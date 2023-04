Las órdenes de Vox a sus cargos para la precampaña: «Haced ruido, mucha calle y que se os vea»

Vox quiere hacerse oír durante la precampaña. La dirección nacional del partido que dirige Santiago Abascal ha dado orden a sus cargos de que «hagan mucha calle» y que «hagan ruido» para que el partido aumente su presencia en medios de comunicación y redes sociales. «No queremos tener un perfil bajo. Hay que hacerse notar para entrar en la campaña fuertes», han dicho fuentes de Vox a OKDIARIO.

La fórmula para hacerse notar es sencilla: mítines, mesas informativas, pero sobre todo actos callejeros de carácter electoralista. «Ortega Smith enfrentándose a un okupa o Monasterio yendo al bar donde pegaron a los cubanos son las típicas cosas que se hacen virales y que nos vienen bien», confiesan.

El ruido funciona. El vídeo en el que se ve a Ortega Smith increpando a un okupa a voz en grito desde la calle acumula ya miles de reacciones en redes sociales y se ha hecho un hueco entre varios diarios de tirada nacional. Una estrategia que desde Vox tienen clara para diferenciarse del Partido Popular que abandera una mayor moderación en el mensaje.

En este sentido, la intención que tiene la formación conservadora no es otra que retomar su lado más combativo para tener un mayor protagonismo tanto en la calle como en las redes sociales. Ahora bien, la estrategia de hacerse notar no es nueva. La formación conservadora optó antes de las navidades por presentar una moción de censura, y antes de eso una querella contra Pedro Sánchez, que finalmente fue inadmitida por el Tribunal Supremo, para no perder su estatus de partido aguerrido en la oposición.

En cuanto a los mítines y las mesas informativas, los de Abascal consideran que la presencia de diputados nacionales es positiva por su capacidad de convocatoria. Este medio publicó el modus operandi que utiliza Vox para organizar los distintos actos políticos en los municipios. Primero el coordinador municipal realiza una solicitud por email al partido y, una vez revisada, se responde de forma afirmativa o con sugerencias para mejorar la organización y se le asigna un diputado nacional que participará en el mitin político. Un proceso muy parecido al que se ha implementado para solicitar mejoras en los programas municipales.